طلا و برنز لیگ جهانی بر گردن کاراته کاهای قزوینی

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مرحله اول لیگ جهانی کاراته، مجیدحسن نیای دیلمی در وزن منهای ۶۰ کیلو گرم با شکست آنجلو کریسچنزو از ایتالیا قهرمان شد.

علی اصغر آسیابری در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم، در دیدار رده بندی مقابل ساکایاما ژاپنی ۳ بر صفر به برتری رسید و صاحب مدال برنز شد.

بهمن عسگری و امیر رضا میرزایی دیگر ملی پوشان استان در این رقابت ها از کسب نشان باز ماندند.

مرحله اول لیگ جهانی کاراته، به میزبانی فرانسه برگزار شد.

تیم سپک تاکرا نوجوانان استان در المپیاد استعدادهای برتر

تیم نوجوانان دختر سپک‌تاکرا استان با ترکیب، تینا معروفی، فاطمه غضنفری، محدثه کریمی و صدف حبیبی فردا راهی اولین المپیاد استعدادهای برتر کشور در خرم آباد می شود.

الهام نعیمی هدایت تیم سپک تاکرا دختران استان را بر عهده دارد.

این رقابت ها به میزبانی خرم آباد برگزار می شود.

همایش رایگان حقوق ورزشی فردا در قزوین برگزار می شود

هیئت پزشکی ورزشی استان با همکاری اداره کل ورزش و جوانان و معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، همایش رایگان حقوق ورزشی را ویژه ورزشکاران، مربیان، داوران، هیئت های ورزشی و بخش خصوصی برگزار می کنند.

این همایش فردا در سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار می شود.