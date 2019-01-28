بهزاد داداش زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار امروز تیم های ملی ایران و ژاپن اظهار داشت: به پیروزی مقابل ژاپن و قهرمانی آن در آسیا خوشبین هستم. تیم ملی این روزها در قلب مردم جای دارد و به نظر می رسد یک همدلی ملی پشت آن قرار گرفته است و این همدلی می تواند منجر به قهرمانی آن در آسیا شود.

وی در ادامه این گفتگو اضافه کرد: این تیم را می‌توان با تیمی که در سا ۱۹۹۰ قهرمان آسیا شد مقایسه کرد. آن زمان هم تیمی متشکل از بهترین ها را داشتیم و بعد ها هم دیده شد آن بازیکنان همه از بزرگان تاریخ فوتبال ایران شدند. اتفاقی که به نظر می رسد انتظار این تیم و بازیکنانش را هم بکشد.

ملی پوش سابق کشورمان گفت: علی پروین که مربی آن زمان تیم ملی بود کاریزمای خاصی داشت و هیچ بازیکنی نمی توانست بالای حرف او حرف بزند. از آن به بعد دیگر مربیان ملی ما این استحکام و قاطعیت را نداشتند تا کی‌روش. الان می بینیم کی‌روش هم همان شخصیت و همان قاطعیت علی پروین را دارد. در تیم ایران هیچ بازیکنی بالاتر از کی‌روش نیست و همه بازیکنان زیر پرچم او هستند.

پیشکسوت فوتبال ایران در ادامه بیان داشت: ژاپن تیمی سرعتی و تاکتیکی است و ایران تیمی قدرتی و تکنیکی. تقابل ایران و ژاپن تقابل دو فوتبال متفاوت است. دو فوتبال با دو سبک کاملا متفاوت که در آسیا حرف اول را می‌زنند. ای کاش این بازی در فینال انجام می‌شد و به حکم قرعه یکی از این دو تیم ناچار به کنار رفتن از بازیها قبل از فینال نمی‌شد.