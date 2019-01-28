  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۸ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۵۸

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

کی‌روش مثل علی پروین است و این تیم مثل تیمی که در پکن قهرمان شد

کی‌روش مثل علی پروین است و این تیم مثل تیمی که در پکن قهرمان شد

ملی پوش سابق کشورمان تیم ملی را به تیم ملی که در بازیهای آسیایی ۹۰ پکن قهرمان آسیا شد تشبیه کرده و کارلوس کی‌روش هم مثل علی پروین در آن دوران دانست.

بهزاد داداش زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار امروز تیم های ملی ایران و ژاپن اظهار داشت: به پیروزی مقابل ژاپن و قهرمانی آن در آسیا خوشبین هستم. تیم ملی این روزها در قلب مردم جای دارد و به نظر می رسد یک همدلی ملی پشت آن قرار گرفته است و این همدلی می تواند منجر به قهرمانی آن در آسیا شود.

وی در ادامه این گفتگو اضافه کرد: این تیم را می‌توان با تیمی که در سا ۱۹۹۰ قهرمان آسیا شد مقایسه کرد. آن زمان هم تیمی متشکل از بهترین ها را داشتیم و بعد ها هم دیده شد آن بازیکنان همه از بزرگان تاریخ فوتبال ایران شدند. اتفاقی که به نظر می رسد انتظار این تیم و بازیکنانش را هم بکشد.

ملی پوش سابق کشورمان گفت: علی پروین که مربی آن زمان تیم ملی بود کاریزمای خاصی داشت و هیچ بازیکنی نمی توانست بالای حرف او حرف بزند. از آن به بعد دیگر مربیان ملی ما این استحکام و قاطعیت را نداشتند تا کی‌روش. الان می بینیم کی‌روش هم همان شخصیت و همان قاطعیت علی پروین را دارد. در تیم ایران هیچ بازیکنی بالاتر از کی‌روش نیست و همه بازیکنان زیر پرچم او هستند.

پیشکسوت فوتبال ایران در ادامه بیان داشت: ژاپن تیمی سرعتی و تاکتیکی است و ایران تیمی قدرتی و تکنیکی. تقابل ایران و ژاپن تقابل دو فوتبال متفاوت است. دو فوتبال با دو سبک کاملا متفاوت که در آسیا حرف اول را می‌زنند. ای کاش این بازی در فینال انجام می‌شد و به حکم قرعه یکی از این دو تیم ناچار به کنار رفتن از بازیها قبل از فینال نمی‌شد. 

کد مطلب 4525650

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها