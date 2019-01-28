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۸ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۰۳

قهرمان نهایی لیگ کشتی کلاسیک بانوان اسفند ماه مشخص می‌شود

قهرمان نهایی لیگ کشتی کلاسیک بانوان اسفند ماه مشخص می‌شود

تکلیف قهرمان نهایی مسابقات لیگ کشتی کلاسیک بانوان سوم اسفند ماه مشخص خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  فصل چهارم و پایانی رقابت‌های لیگ کشتی کلاسیک بانوان ۳ اسفند ماه در خانه کشتی محمد بنا مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد و تکلیف قهرمانی رقابت‌ها مشخص خواهد شد.  مسابقات در اوزان ۵۰، ۵۵، ۶۰، ۶۵، ۷۰ و ۷۵ کیلوگرم برگزار می‌شود و کشتی گیران متولد ( ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ لغایت۱۰/۱۰/۱۳۷۲ – ۱۸ الی ۲۵ سال ) بر اساس جدول بالا مجاز به شرکت در این مسابقات می باشند.

* رده بندی تیم‌ها در پایان سه فصل از رقابت‌ها به شرح زیر است؛

۱- مشاور املاک قهرمانان نور ۳۴۵ امتیاز
۲- مجتمع ورزشی حمید سوریان ۱۹۸ امتیاز (با احتساب امتیازات عالی)
۳- شهرما شهرداری مشهد ۱۹۸ امتیاز
۴- فرزند اورامانات کرمانشاه ۱۸۶ امتیاز
۵- شرکت عمران گلبهار مشهد ۱۶۹ امتیاز
۶- مجله دنیای کشتی ۷۹ امتیاز

کد مطلب 4525669
ساناز سلیمان آبادی

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