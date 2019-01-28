به گزارش خبرنگار مهر، فصل چهارم و پایانی رقابت‌های لیگ کشتی کلاسیک بانوان ۳ اسفند ماه در خانه کشتی محمد بنا مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد و تکلیف قهرمانی رقابت‌ها مشخص خواهد شد. مسابقات در اوزان ۵۰، ۵۵، ۶۰، ۶۵، ۷۰ و ۷۵ کیلوگرم برگزار می‌شود و کشتی گیران متولد ( ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ لغایت۱۰/۱۰/۱۳۷۲ – ۱۸ الی ۲۵ سال ) بر اساس جدول بالا مجاز به شرکت در این مسابقات می باشند.

* رده بندی تیم‌ها در پایان سه فصل از رقابت‌ها به شرح زیر است؛

۱- مشاور املاک قهرمانان نور ۳۴۵ امتیاز

۲- مجتمع ورزشی حمید سوریان ۱۹۸ امتیاز (با احتساب امتیازات عالی)

۳- شهرما شهرداری مشهد ۱۹۸ امتیاز

۴- فرزند اورامانات کرمانشاه ۱۸۶ امتیاز

۵- شرکت عمران گلبهار مشهد ۱۶۹ امتیاز

۶- مجله دنیای کشتی ۷۹ امتیاز