به گزارش خبرنگار مهر، فصل چهارم و پایانی رقابتهای لیگ کشتی کلاسیک بانوان ۳ اسفند ماه در خانه کشتی محمد بنا مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد و تکلیف قهرمانی رقابتها مشخص خواهد شد. مسابقات در اوزان ۵۰، ۵۵، ۶۰، ۶۵، ۷۰ و ۷۵ کیلوگرم برگزار میشود و کشتی گیران متولد ( ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ لغایت۱۰/۱۰/۱۳۷۲ – ۱۸ الی ۲۵ سال ) بر اساس جدول بالا مجاز به شرکت در این مسابقات می باشند.
* رده بندی تیمها در پایان سه فصل از رقابتها به شرح زیر است؛
۱- مشاور املاک قهرمانان نور ۳۴۵ امتیاز
۲- مجتمع ورزشی حمید سوریان ۱۹۸ امتیاز (با احتساب امتیازات عالی)
۳- شهرما شهرداری مشهد ۱۹۸ امتیاز
۴- فرزند اورامانات کرمانشاه ۱۸۶ امتیاز
۵- شرکت عمران گلبهار مشهد ۱۶۹ امتیاز
۶- مجله دنیای کشتی ۷۹ امتیاز
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