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۸ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۵۸

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام خبر داد:

آماده باش پایگاه های فوریت های پزشکی در ایلام

آماده باش پایگاه های فوریت های پزشکی در ایلام

ایلام - رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام از آماده باش پایگاه های فوریت های پزشکی در ایلام به دلیل هشدارهای هواشناسی خبر داد.

کریم همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی ایلام برای مواجهه با بارش شدید نزولات جوی در سطح استان امادگی دارد.

وی تصریح کرد: تمامی بخش ها و زیرساخت های خدمت رسان دانشگاه علوم پزشکی ایلام در مواجهه با بارش شدید نزولات جوی در سطح استان در حال آماده باش کامل هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام افزود: با توجه به هشدارهای اعلام شده در رابطه با وقوع سیل و آبگرفتگی معابر در نقاط مختلف استان، تمامی بیمارستان‌ها، پایگاه های فوریت های پزشکی شهری، روستایی و جاده‌ای در سطح استان در حال آماده باش کامل قرار دارند.

وی گفت: مردم در صورت مواجهه با هرگونه مشکل پزشکی در این شرایط نامساعد جوی با اورژانس ۱۱۵ تماس حاصل کنند.

کد مطلب 4525677

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