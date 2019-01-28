برنامه های پارک بانوان زنجان دردهه فجر/ضرورت ارتقای نشاط اجتماعی

صدیقه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در طول چهار ماه گذشته، برخی کارهای عمرانی در این پارک انجام شده و برخی برنامه‌هایی که نیمه‌کاره مانده بود نیز ادامه داشته است، افزود: این اقدامات نیمه‌کاره شامل لکه‌گیری دیوارهای داخلی پارک بانوان و جابه‌جایی ست‌های ورزشی بود که در همین راستا ست‌های ورزشی را به نزدیکی زمین فوتبال و آلاچیق‌های شیشه‌ای انتقال دادیم تا بانوان از این آلاچیق‌ها نیز استفاده کنند.

وی با یادآوری اینکه برای سوق دادن بانوان در فصل زمستان به پارک بانوان، آلاچیق‌ها را به کرسی‌های ذغالی تجهیز کردیم، تصریح کرد: بی‌تردید با این اقدام، بانوان برای استفاده از امکانات این پارک و حضور در آن رغبت نشان خواهند داد و امیدواریم بتوانیم جای امنی برای بانوان شهر زنجان در این پارک فراهم کنیم.

مدیر فرهنگسرای زندگی استان زنجان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای دهه مبارک فجر، ادامه داد: این برنامه‌ریزی‌ها از دو ماه پیش آغاز شده و در این راستا برنامه‌های مشارکتی با مدارس ناحیه یک و دو زنجان هماهنگ شده است. برخی برنامه‌های ایام‌الله دهه مبارک فجر نیز مختص خود پارک بانوان است. این در حالی است که اولویت برنامه‌های دهه‌فجر، اجرای برنامه‌های شاد و مفرح برای زنده نگه داشتن این ایام است که برای اجرای همه برنامه‌های این ایام از حضورمؤثر بانوان نیز استفاده خواهد شد.

جعفری در خصوص برنامه‌هایی که قرار است در دهه‌فجر به میزبانی پارک بانوان زنجان برگزار شود، اظهار کرد: برنامه‌هایی از جمله همایش مهر انقلاب، برنامه‌های ورزشی، کارگاه‌های آموزشی از جمله پرورش گل‌های آپارتمانی، هنر در خانه، سرو غذا، مهارت‌های فن بیان، خیاطی و ... به همراه جنگ مهر انقلاب و نیز ۱۰ عنوان مسابقات ورزشی شامل دارت، طناب‌کشی، گلف، مچ‌اندازی، حرکات رزمی نمایشی، بدمینتون و ... در این ایام برگزار خواهد شد.

جعفری با تاکید بر اینکه هر چقدر بانوان شاد باشند، این روحیه در سایر اعضای خانواده نیز منتقل خواهد شد، افزود: بی‌شک، حضور بانوان در برنامه‌های این‌چنینی باعث انتقال این دانش‌ها به درون خانواده خواهد شد.

وی در پاسخ به این سئوال که تا چه میزان در برهه کنونی، باید از وجود زنان در پست‌های مدیریتی استفاده کرد، افزود: اگر بحث جنسیتی حذف شود، خواهیم دید که پتانسیل خانم‌ها با آقایان برابر بوده و در بسیاری از مواقع شاهد هستیم که بانوان کارها را با ظرافت بیشتری انجام می‌دهند.