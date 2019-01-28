مصرف گاز در قزوین ۲۹ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مفرد بوشهری در این باره اظهار کرد: از ۴۵۴ میلیون متر مکعب گاز مصرف شده در دی ماه گذشته، ۳۵۸ میلیون و ۷۷۲ هزار مترمکعب در بخش های خانگی و صنعتی استان استفاده شده است که در مقایسه با مصرف ۲۷۷ میلیون متر مکعبی این بخش ها در آذر ماه سالجاری شاهد افزایش ۲۹ درصدی مصرف گاز در دی ماه نسبت به آذر ماه بوده ایم.

مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین در ادامه از تحویل ۹۵ میلیون و ۸۷۸ هزار مترمکعب گاز به نیروگاه شهید رجایی در دی ماه خبر داد و افزود: ۲۱ درصد گاز مصرف شده استان در دی ماه به نیروگاه تحویل شده است که خوشبختانه علی رغم سرد شدن هوا و افزایش مصرف در بخش خانگی استان و با توجه به محدودیت های اعلام شده، مقدار گاز تحویلی به نیروگاه کاهش چندانی نداشته است.

بوشهری با اشاره به تحویل ۳ میلیارد و ۹۱۰ میلیون متر مکعب گاز از ابتدای امسال تا کنون به مشترکین در اقصی نقاط استان قزوین گفت: با توجه به سرد شدن هوا در ماه های پایانی سال و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، از همه مردم محترم استان انتظار می رود با رعایت هرچه بیشتر موارد مرتبط با مصرف ایمن و بهینه گاز، یاریگر این شرکت در استمرار گازرسانی به سراسر استان باشند.