جامعه القرآن با ۴۰ شعبه در استان زنجان فعال است

خدیجه خدیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مؤسسه جامعه القرآن الکریم، به‌عنوان مؤسسه‌ای فرهنگی و آموزشی و با هدف ترویج فرهنگ قرآن و ایجاد ارتباط نسل جوان با قرآن کریم راه‌اندازی شده است.

وی اظهار کرد: جامعه دارالقرآن کریم زنجان از سال ۸۷ در استان زنجان راه‌اندازی شده و در حال حاضر این مجموعه با بیش از ۴۰ شعبه در استان زنجان فعالیت می‌کند.

مدیر موسسه جامعه دارالقرآن الکریم استان زنجان گفت: جامعه القرآن کریم زنجان در بخش‌های مختلف و برای سنین ۴ تا ۹ سال و ۱۰ سال به بالا برنامه‌های قرآنی دارد.

خدیری از راه‌اندازی ۴۵ شعبه جامعه‌القرآن کریم و اهل‌بیت (ع) در استان زنجان خبر داد و گفت: تا کنون بیش از ۲۶۵ حافظ کل قرآن کریم و اهل‌بیت (ع) در این مراکز تربیت‌ شده‌اند.