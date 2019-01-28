۷۹ طرح برق رسانی در هرمزگان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ذاکری یکشنبه شب در نشست خبری که به مناسبت دهه فجر و چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد، بیان داشت: ۷۹ طرح برق رسانی با اعتبار ۶۷۰ میلیارد ریال در هزار ۲۵۹ نقطه از استان هرمزگان اجرا و به بهره برداری می رسد. همچنین در دهه فجر ۹۷ طرح میز خدمت الکترونیک هم در دهه فجر به بهره برداری می‌رسد.

وی عنوان کرد: با بهره برداری از این طرح برای صرفه جویی در وقت و هزینه ها، ۲۶ خدمت غیرحضوری به مردم ارائه می‌شود.

مدیر عامل شرکت توزیع برق هرمزگان افزود: به همین مناسبت ۴۰ طرح ویژه در بخش روشنایی معابر با اعتبار ۱۱ میلیارد تومان در استان اجرا، و به تاسیسات روشنایی معابر افزوده شده است.

ذاکری ابرازداشت: از هفته دولت تا دهه فجر امسال، ۹۱ هزار و ۶۴۹ متر شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی، یک میلیون و ۲۳ هزار و ۹۶۵ متر شبکه فشار متوسط هوایی و زمینی به شبکه توزیع برق استان افزوده شده است.

وی اظهارداشت: در این مدت ۴۷۹ پست هوایی و زمینی، دو هزار و ۷۲۳ دستگاه چراغ روشنایی معابر و ۹ هزار و ۷۱۲ مشترک جدید نیز نصب شده است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق هرمزگان خاطرنشان کرد: از سال ۵۷ تاکنون شمار روستاهای برق دار شده در استان از شش، به هزار و ۷۲۸ روستا افزایش یافته است.

ذاکری افزود: در این مدت شمار مشترکان شهری و روستایی استان هم از ۲۸ هزار اشتراک، به بیش از ۶۷۰ هزار مشترک افزایش یافته است که ۱۲۸ هزار خانوار آن، روستایی هستند.

وی گفت: تا پایان سال ۹۷ تمام روستاهای بالای ۱۰ خانوار استان برق دار می‌شوند.