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۸ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۲۱

مدیر شرکت پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی هرمزگان:

توزیع هفدهمین محموله گوشت گرم گوسفندی در بندرعباس

توزیع هفدهمین محموله گوشت گرم گوسفندی در بندرعباس

بندرعباس - مدیر شرکت پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: توزیع هفدهمین محموله گوشت گرم گوسفندی با هدف تنظیم بازار در بندرعباس آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا تقی زاده با اعلام این خبر گفت: این محموله با قیمت نهایی ۴۵ هزار تومان در قصابی‌ها توزیع و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفت.

تقی زاده افزود: توزیع گوشت گرم گوساله هم با قیمت ۳۹ هزار تومان برای تنظیم بازار از فردا در واحدهای صنفی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف آغاز می‌شود.

مدیر شرکت پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان بیان کرد: توزیع مرغ منجمد با قیمت ۸ هزار ۹۰۰ تومان و گوشت منجمد برزیلی با قیمت ۲۹ هزار تومان نیز برای تنظیم بازار و تعدیل قیمت گوشت گرم ادامه دارد.

کد مطلب 4525715

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