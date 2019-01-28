توزیع هفدهمین محموله گوشت گرم گوسفندی در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا تقی زاده با اعلام این خبر گفت: این محموله با قیمت نهایی ۴۵ هزار تومان در قصابی‌ها توزیع و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفت.

تقی زاده افزود: توزیع گوشت گرم گوساله هم با قیمت ۳۹ هزار تومان برای تنظیم بازار از فردا در واحدهای صنفی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف آغاز می‌شود.

مدیر شرکت پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان بیان کرد: توزیع مرغ منجمد با قیمت ۸ هزار ۹۰۰ تومان و گوشت منجمد برزیلی با قیمت ۲۹ هزار تومان نیز برای تنظیم بازار و تعدیل قیمت گوشت گرم ادامه دارد.