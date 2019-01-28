به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «ایلی کوهن» وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی تأکید کرد که اگر ایرلند قانون تحریم کالاهای تولیدی شهرکهای صهیونیستنشین را به تصویب نهایی برساند، این رژیم اعمال تعرفه گمرکی بر کالاهای ایرلندی را بررسی خواهد کرد.
در همین حال، گفته می شود که مسئولان ارشد وزارت اقتصاد رژیم صهیونیستی از کوهن خواستهاند تا تدابیر اقتصادی و سیاسی سختی را علیه ایرلند اتخاذ کند.
تدابیر مدنظر رژیم صهیونیستی، شامل اعمال مالیات بر کالاهای وارداتی ایرلندی به فلسطین اشغالی، لغو توافقنامههای اقتصادی و تجاری با این کشور و توقف هرگونه همکاری اضافی با ایرلندیها خواهد بود.
گفتنی است، پیشتر پارلمان ایرلند پیشنویس قانون تحریم کالاهای تولیدی شهرکهای صهیونیستنشین را با اکثریت آراء (۷۸ رای مثبت در برابر ۴۵ رای منفی) تصویب کرده بود.
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