به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب شیویاری اظهار کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه به میانه سفر کرده و سخنران اصلی همایش «نیمکتهای سوخته» برای گرامیداشت یاد شهدای زینبیه ثارالله میانه خواهد بود.
وی افزود: با توجه به اینکه خود آقای لاریجانی از خانواده شهداست از اینرو دعوت ما را پذیرفت تا در این همایش بزرگ حضور بهم رساند.
نماینده مردم میانه خاطرنشان کرد: تا به امروز هیچ رئیس مجلسی به میانه سفر نکرده است و ما این سفر آقای لاریجانی را به فال نیک میگیریم و قطعا تاثیرات مثبتی در رابطه با رفع برخی مشکلات موجود در میانه خواهد داشت.
وی تشریح کرد: افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه میانه، بازدید از مدرسه زینبیه، زیارت مزار شهدا، بازدید از پروژه ذوب شهرستان میانه از جمله برنامههای این سفر به میانه خواهد بود.
شیویاری گفت: احتمال دارد وزیر آموزش و پرورش نیز در این همایش حضور پیدا کند.
