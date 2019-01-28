وزیر خارجه ونزوئلا: کاراکاس زیر بار استعمار نمی رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «خورخه آریزا» وزیر خارجه ونزوئلا با انتشار بیانیه ای در صفحه توئیتر خود با انتقاد از مواضع کشورهای اروپایی در قبال رویدادهای اخیر این کشور گفت: ما با مداخله خارجی در مسائل داخلی کشور مقابله می کنیم.

وی در ادامه افزود: درخواست کشورهای اروپایی برای برگزاری انتخابات زودهنگام در ونزوئلا به یک رویکرد استثمارگرایانه شبیه است.

وزیر خارجه ونزوئلا همچنین در بیانیه خود آورده است: حدود ۲۰۰ سال از دوران استعمار ونزوئلا گذشته و ما دیگر اجازه ورود و مداخله هر نیروی خارجی به کشور خود را نمی دهیم.

گفتنی است «خوان گوایدو» رئیس‌ پارلمان ونزوئلا، هفته پیش خود را به‌ عنوان رئیس‌جمهوری موقت کشورش معرفی کرد. پارلمان ونزوئلا که در دست مخالفان دولت است، ریاست‌جمهوری مادورو را «غصبی» و «غیرقانونی» اعلام کرده‌ است.