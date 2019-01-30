روایت درد و رنج پس از انقلاب شیلی در «مرگ و دوشیزه»

سینا راستگو کارگردان نمایش «مرگ و دوشیزه» درباره اجرای این اثر نمایشی در جشنواره تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: نمایش «مرگ و دوشیزه» بهمن و اسفند ۹۶ در تماشاخانه پالیز به صحنه رفته بود و قرار است در بخش مسابقه ایران یک سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر حضور داشته باشد.

وی درباره تغییراتی که نمایش نسبت به اجرای عمومی داشته است، بیان کرد: در اجرای جشنواره تغییری در گروه بازیگران نداریم اما با توجه به گذشت یکسال از اجرای نمایش و تجربیاتی که کسب کرده‌ایم تغییرایی در روند و فضای اجرا به وجود آمده است. حدود یک ماه است که تمرین‌های کار را آغاز کرده‌ایم تا نمایش با پختگی بیشتری روی صحنه برود.

راستگو درباره تحلیلی که نسبت به متن آریل دورفمان نویسنده نمایشنامه داشته است، توضیح داد: این نمایش، داستانی‌ است میان سرگذشت سه نفر، سرگذشتی تلخ که روایت قبل و بعد از انقلاب شیلی را در بطن زندگی آدم‌هایی روایت می‌کند. در واقع این اجرا را می‌توان تحلیل دیگری از متن به حساب آورد تا اقتباس از آن. تلاش ما این بوده که به واسطه فضای خفقان‌آوری که در متن جریان دارد، روایت ملموسی در اجرا داشته باشیم که این روایت به بخش‌بندی شخصیت دکتر میراندا انجامیده است به شکلی که این کاراکتر در اجرا تبدیل به سه نفر شده است که هر کدام وجهی از ویژگی‌های شخصیتی او را به نمایش می‌گذارند.

این کارگردان ادامه داد: با این تمهید تک بودن شخصیت زن نمایش میان این مردها که در واقع یک نفر هستند، آسیب‌هایی را که او در جریان انقلاب شیلی متحمل شده است و ذهن مشوش او را به شکلی ملموس‌تر به مخاطب نشان می‌دهیم. تلاش ما این بوده که در اجرای این اثر نمایشی درد و رنجی را که بر سر یک فرد می‌آید به شکلی همذات پندارانه به مخاطب ارایه دهیم.

راستگو درباره حضور در بخش مسابقه ایران یک این دوره از جشنواره بیان کرد: در این بخش هنرمندان جوان و افرادی که تجربه‌های اولشان را در کارگردانی پشت سر می‌گذارند، حضور دارند. با توجه به لیستی که منتشر شده به نظر می‌رسد آثاری که در بخش ایران یک حضور دارند از لحاظ کیفی بالاتر از بخش ایران دو هستند از این منظر که برای حضور در این بخش آثار خلاق‌تر و جسورانه تری انتخاب شده‌اند.

وی در پایان صحبت‌هایش تاکید کرد: معتقدم در طول جشنواره تمرکز مخاطبان بیشتر روی بخش ایران یک و بین‌الملل خواهد بود. یکی دیگر از حسن‌ های بخش ایران یک نیز این است که به جوان ها بها داده شده و مطمئنا دست اندرکاران جشنواره نتیجه این اعتماد را هم خواهند گرفت.