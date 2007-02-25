محمد شعشعی درباره برنامه های نوروزی گروه کودک و نوجوان شبکه دو به خبرنگار مهر گفت: "برنامه "فیتیله عیدها تعطیله" با ساختار ویژه ای در ایام نوروز پخش می شود. مهمان برنامه در نوروز بچه ها نیستند و خانواده ها در برنامه حضور دارند. ما سعی می کنیم از خانواده های پلیس، آتش نشانان، پرستاران و ... دعوت کنیم تا بچه ها با مشاغلی که در ایام نوروز هم مشغول هستند، بیشتر آشنا شوند."

وی در ادامه افزود: "مسابقه ویژه "برنده بجا" از دیگر برنامه های نوروزی گروه کودک و نوجوان شبکه دو است. این مسابقه ویژه نوجوانان مقطع راهنمایی است. بخشی از سئوالات علمی و بخشی عملیاتی است. همچنین قصد داریم 13 فیلم سینمایی و انیمیشن در ایام نوروز پخش کنیم. بخشی از فیلم ها دوبله شده اند و بخشی دیگر مراحل دوبله را سپری می کنند. برنامه های کودک و نوجوان هر روز از ساعت 9 تا 12 پخش می شود. برای پخش فیلم های سینمایی هم باکسی در بعد از ظهر در نظر می گیریم."

شعشعی خاطرنشان کرد: "در ایام نوروز ما مجری را حذف می کنیم. قاب برنامه "فیتیله عیدها تعطیله" در نظر گرفته شده که در لا به لای این برنامه، کارتون و دیگر برنامه ها پخش می شود. در مجموع برنامه های مفرحی در ایام نوروز روی آنتن می فرستیم، چرا که ایام محرم و صفر را پشت سر گذاشته ایم."