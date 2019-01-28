اختصاص ۶ میلیارد تومان به مناطق محروم خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلم آبادی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: ۷۰ درصد جمعیت کشور در دهه ۴۰ جمعیت روستایی بوده است.

وی با بیان اینکه پایه فقر از زمان جنگ جهانی اول در کشور ایران شکل گرفت، افزود: انقلاب سفید آسیب های زیادی به مردم در روستاها زد و باعث فقر بسیاری از مردم روستایی شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی با اشاره به اینکه پس از شکل گیری انقلاب اسلامی رسیدگی به مستضعفان یک وظیفه شرعی برای مردم و مسئولین معرفی شد، گفت: یکی از عوامل صدور انقلاب در سطح کشور دستگاه های متولی و کمیته امداد امام خمینی (ره) بوده است.

وی با بیان اینکه ابتدای انقلاب کشش نیاز مردم در روستاها وسایل ضروری زندگی بود، عنوان کرد: ده دستگاه ذیل کارگروه روستا و محرومیت زدایی فعالیت می کنند.

سلم آبادی با اشاره به اینکه در دولت و مجلس همواره نگاه ویژه ای به محرومین و روستاییان داشته اند، بیان کرد: بیش از سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به منطقه درح شهرستان سربیشه اختصاص داده شده است.

وی با بیان اینکه بالغ بر شش میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از مرداد ماه سال جاری تا کنون برای مناطق محروم سطح استان اختصاص یافته است، اظهار داشت: این اعتبار جهت کمک به تعمیر و بهسازی مسکن مددجویان، بهسازی سرویس های بهداشتی، پرداخت کمک های موردی، خدمات مشاوره ای، تامین لوازم ضروری زندگی و بسته های تشویقی کار محوری استفاده خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ۲۶ میلیارد تومان منابع اخذ کرده ایم، افزود: در سال جاری ۱۰۳ میلیارد تومان منابع اشتغال نیز برای محرومین داشته ایم.

وی با بیان اینکه ۸۶ طرح و پروژه از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی در دهه فجر امسال در سطح استان اجرا خواهد شد، گفت: این طرح ها در حوزه های اشتغال، مسکن، حوزه فرهنگی و آموزش و مراکز نیکوکاری محلات اجرا خواهد شد.

سلم آبادی با اشاره به اینکه در ایام دهه فجر امسال یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان لوازم ضروری زندگی خریداری شده و در منطقه درح توزیع خواهد شد، عنوان کرد: ۲۷۵ میلیون تومان کمک های موردی نیز در روستاهای ضریب ۹ و محروم توزیع خواهد شد.

وی با بیان اینکه در روستاهای بدون برق حدود ۵۰۰ میلیون تومان بسته های ضروری زندگی هزینه شده است، اظهار داشت: بنیاد مسکن خراسان جنوبی نیز ۳۱ در حوزه طرح هادی و بهسازی، دو اعطای سند مالکیت و ۷۵ پروژه کلنگ زنی مسکن محرومین را در ایام دهه فجر اجرا خواهد کرد.

سلم آبادی ادامه داد: جهاد کشاورزی استان ۶۳۰ برنامه و طرح قابل افتتاح، بسیج سازندگی ۳۸ پروژه، محیط زیست ۹ برنامه، سازمان تعاون روستایی ۱۸ برنامه، شرکت توزیع برق ۱۷۴ برنامه و در فناوری اطلاعات ۱۴ پروژه در ایام دهه فجر برگزار و اجرا خواهد شد.