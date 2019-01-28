به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت بوکر، بنیاد جایزه بوکر به عنوان معتبرترین جایزه ادبی بریتانیا با صدور بیانیهای به خبر گروه من برای کنارهگیری از حمایت مالی این جایزه واکنش نشان داد و اعلام کرد به دنبال اسپانسر جدید میگردد.
در حالی که «گروه من» یکی از غولهای مالی بریتانیا ۱۸ سال از این جایزه حمایت مالی کرده بود، اعلام کرد امسال برای آخرین بار از این جایزه حمایت و رقم ۱.۶ میلیون پوندی سالانه را پرداخت میکند.
هر چند رابطه بین این بنیاد و جهان ادبی همیشه خیلی گرم نبود اما این گروه با صدور بیانیهای حامی مالی این جایزه بودن را یک امتیاز ویژه خواند.
جایزه بوکر کار خود را از سال ۱۹۶۹ شروع کرد و آن سالها به برنده خود جایزهای ۵ هزار پوندی اهدا میکرد. اما سال پیش برنده این جایزه ۵۰ هزاری پوند به عنوان جایزه دریافت کرد و به هر یک از فینالیستها نیز ۲۵۰۰ پوند اهدا شد.
این جایزه که تا سال ۲۰۱۴ شامل حال آثار انگلیسی زبان منتشر شده در بریتانیا، ایرلند و کشورهای مشترک المنافع بود، درهای خود را به روی کشورهای دیگر انگلیسی زبان نیز باز کرد و از آن سال دو نفر از ۵ برنده این جایزه آمریکایی بودهاند.
گروه من هیچ انتقادی به نحوه برگزاری جایزه مطرح نکرده است.
بنیاد بوکر با صدور بیانیهای اعلام کرد سال ۲۰۱۹ این جایزه به روال معمول اهدا خواهد شد و برای سال ۲۰۲۰ اسپانسر جدید به دستمیآورند. این بنیاد دو جایزه من بوکر و من بوکر بینالمللی را امسال برگزار میکند.
هلنا کندی رییس بنیاد جایزه بوکر اعلام کرد هر چیز خوبی زمانی به پایان میرسد و ما با اسپانسر جدید وارد مرحله جدیدی از این جایزه سالانه میشویم.
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