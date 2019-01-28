آماده باش دستگاه های خدمات رسانی در ایلام

سعید کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنا بر پیش بینی هواشناسی سامانه بارشی که از دیروز وارد سطح استان شده تا صبح سه شنبه ادامه دارد.

وی افزود: با توجه به شدت بارندگی ها احتمال سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه ها و همچنین آبگرفتگی معابر دور از انتظار نیست، همچنین از امروز احتمال بارش برف در ارتفاعات و مناطق کوهستانی احتمال می رود.

مدیر کل بحران ایلام ادامه داد: برای پیشگیری از حوادث احتمالی تمامی دستگاه های خدمات رسان در استان و سطح شهرستان ها برای مقابله با هر گونه حوادث احتمالی به حالت آماده باش هستند.

کریمیان عنوان کرد: همچنین اکیپ های خدمات رسان در مکان های خاص و هدف مستقر شده اند.

وی افزود: به هم استانی ها توصیه می کنیم ضمن رعایت نکات ایمنی در این ایام از اتراق در حاشیه رودخانه ها و ارتفاعات پرهیز و از ترددهای غیر ضروری در جاده های کوهستانی و راههای فرعی خودداری داشته باشند.