به گزارش خبرنگار مهر، روزی که اعجوبه اسپانیایی شاغل در فوتبال قطر در خصوص جام ملتهای آسیا پیش بینی و قطر را بعنوان قهرمان این مسابقات معرفی کرد، خیلی ها به این پیش بینی خندیدند و آن را بیشتر نوعی خوش خدمتی یا خوش رقصی به کشور کوچک اما ثروتمند قطر دانستند.

اما شروع بازی ها نشان داد ژاوی نه به خاطر حضور در فوتبال قطر، بلکه از روی شناختی که از این تیم و دیگر تیم های حاضر در این مسابقات داشت پیش بینی اش را انجام داد.

هرچه از جام ملتها گذشت ناباورانه پیش بینی های این اعجوبه اسپانیایی بیشتر به واقعیت تبدیل شد تا مشخص شود وی به جز پاس دادن، در پیش بینی هم توانایی های زیادی دارد.

۳ تیم از ۴ تیم حاضر در مرحله نیمه نهایی این جام همان تیم هایی هستند که ژاوی پیش از شروع جام پیش بینی کرده بود و تنها امارات بر خلاف پیش بینی وی جای استرالیا را گرفت.

بر اساس همین پیش بینی ژاوی، ژاپن هم امروز قرار است با غلبه بر ایران به فینال این مسابقات برسد. در صورتی که تیم ملی ایران امروز ژاپن را شکست دهد که احتمال آن بسیار زیاد است، نه تنها پیش بینی ژاوی در این زمینه اشتباه شده، بلکه طلسم ۴۳ ساله عدم حضور تیم ایران در فینال این مسابقات هم شکسته خواهد شد.

آخرین باری که تیم ملی کشورمان در فینال این مسابقات حضور یافت به سال ۱۹۷۶ باز می گردد که ملی پوشان کشورمان در آن دوره از بازیها توانستند با غلبه بر کویت در فینال، برای سومین و آخرین بار قهرمانی در جام ملتهای آسیا را جشن بگیرند.