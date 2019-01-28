ثبت ۳۵۹ تماس تلفنی مزاحم با مرکز ۱۲۵ همدان طی یک روز

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت در یک عملیات اطفای حریق و ۵ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در روز گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۵۹ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۶ مورد منجر به عملیات شده، ۱۵ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۴۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۳۵۹ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت یک مورد آتش سوزی شامل حریق خودرو در خیابان باباطاهر بوده است.

بیاناتی گفت: همچنین ۵ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در منزل در صدف، نجات حیوانات در شهرک مدنی، ۲ مورد عملیات امداد و نجات در حادثه واژگونی خودرو در بلوار نجفی و بلوار شهید همدانی و رها سازی اندام بدن از داخل فلزات زینتی و زیورآلات در محل ایستگاه مرکزی توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان اضافه کرد: تعداد ۲ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.