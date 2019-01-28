به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیما فیلم، احمد کاشانچی تهیهکننده سریال «اطلسیهای سفید» در ارتباط با این مجموعه تلویزیونی که نگارش آن از تیرماه سال جاری شروع شده گفت: طرح این کار توسط نویسنده این سریال مهشید ابراهیمیان نگارش و از طرف بنده به سیما فیلم پیشنهاد داده شد و پس از تصویب متن، نگارش کار را شروع کردیم و تاکنون فیلمنامه ۱۰ قسمت از این سریال آماده شده است.
وی افزود: با پایان نگارش متن احتمالاً از خردادماه سال ۹۸ تصویربرداری کار را در تهران شروع میکنیم، اکنون تمام تمرکز خود را روی نگارش متن معطوف کردیم و کارگردان و بازیگران این مجموعه مشخص نیستند.
سریال «اطلسیهای سفید» داستان یکی از جرم شناسان اداره آگاهی است که برای انجام یک ماموریت، به عنوان یک زندانی وارد زندان می شود و با تعدادی از زندانیان منتخب طرح دوستی می ریزد. آن ها آزاد می شوند اما آیا خانواده و اجتماع یاریشان می کنند تا از بحران های زندگیشان عبور کنند و دوباره به دام جرم هایی جدید نیفتند؟
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