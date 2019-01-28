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۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۲۹

نگارش ۱۰ قسمت از «اطلسی‌های سفید»

نگارش ۱۰ قسمت از «اطلسی‌های سفید»

نگارش ۱۰ قسمت از سریال ۴۰ قسمتی« اطلسی‌های سفید» توسط مهشید ابراهیمیان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیما فیلم، احمد کاشانچی تهیه‌کننده سریال «اطلسی‌های سفید» در ارتباط با این مجموعه تلویزیونی که نگارش آن از تیرماه سال جاری شروع‌ شده گفت: طرح این کار توسط نویسنده این سریال مهشید ابراهیمیان نگارش و از طرف بنده به سیما فیلم پیشنهاد داده شد و پس از تصویب متن، نگارش کار را شروع کردیم و تاکنون فیلمنامه ۱۰ قسمت از این سریال آماده‌ شده است.

وی افزود: با پایان نگارش متن احتمالاً از خردادماه سال ۹۸ تصویربرداری کار را در تهران شروع می‌کنیم، اکنون تمام تمرکز خود را روی نگارش متن معطوف کردیم و کارگردان و بازیگران این مجموعه مشخص نیستند.

سریال «اطلسی‌های سفید» داستان یکی از  جرم شناسان اداره آگاهی است که برای انجام یک ماموریت، به عنوان یک زندانی وارد زندان می شود و با تعدادی از زندانیان منتخب طرح دوستی می ریزد. آن ها آزاد می شوند اما آیا خانواده و اجتماع یاری‌شان می کنند تا از بحران های زندگی‌شان عبور کنند و دوباره به دام جرم هایی جدید نیفتند؟

کد مطلب 4525832
فریبرز دارایی

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