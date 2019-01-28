۵۰۰ ویژه برنامه برای کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره حمیدی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: اگر چه کودکان و نوجوانان در بدون پیروزی انقلاب اسلامی حضور نداشتند اما با امانت گرفتن ارزش های انقلاب تلاش می کنند ارزش های آن را همچون جان خود حفظ کنند.

وی با بیان اینکه همواره تلاش می کنیم کودکان و نوجوانان را با ارزش های انقلاب اسلامی آشنا کنیم، افزود: کانون به عنوان نهاد تخصصی کودکان و نوجوانان شاهد نشاط شادابی و پویایی به همراه موفقیت در عرصه های مختلف در سطح استان هستیم.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی ادامه داد: سعی بر مهارت آموزی و رشد مهارت حل مسئله در جامعه مخاطب از جمله رسالت های کانون های پرورش فکری است.

وی با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ ویژه برنامه در ایام دهه فجر امسال ذیل کارگروه کودک و نوجوان برگزار خواهد شد، عنوان کرد: انتشار پوستر کودک و نوجوان، نواختن زنگ انقلاب، حضور در مزار شهدا، دیدار با خانواده های شهدا و جانبازان، فضاسازی ساده و هنرمندانه از فضای انقلاب، پخش سرودهای انقلابی، معرفی کتاب های انقلابی، سخنرانی شخصیت های انقلابی، عضویت رایگان کودکان و نوجوانان و اعزام کاروان های فرهنگی کانون به مناطق محروم از جمله برنامه های کانون در ایام دهه فجر خواهد بود.

حمیدی با اشاره به اینکه در ایام دهه فجر همچنین از پنج نمایش عروسکی رونمایی خواهد شد، بیان کرد: تا کنون دو هزار دانش آموز بلیط این نمایش ها را دریافت کرده اند.

وی با بیان اینکه پیش از انقلاب اسلامی در جنوب خراسان تنها دو مرکز فرهنگی و هنری وجود داشت که خوشبختانه امروزه به ۲۵ مرکز رسیده است، اظهار داشت: پیش از انقلاب اسلامی تنها شش نفر در مراکز فرهنگی استان فعالیت می کردند که امروز به حدود ۱۲۰ نفر نیروی انسانی افزایش پیدا کرده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه سالیانه بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب جدید در تیراژهای مختلف به مراکز فرهنگی، هنری کانون ارسال می شود، افزود: پیس از انقلاب اسلامی ۱۲ هزار جلد کتاب در کانون وجود داشت که امروز به بیش از ۲۰۰ هزار جلد کتاب افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه پیش از انقلاب اسلامی تنها ۳۰۰ عضو کودک و نوجوان در کانون وجود داشت که امروزه به بیش از ۳۶ عضو رسیده است، گفت: پیش از انقلاب اسلامی هیچ کتابخانه پستی در سطح استان وجود نداشت که امروزه دو کتابخانه پستی در شهرستان های طبس و بیرجند فعالیت می کنند.

حمیدی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۲ کتابخانه سیار روستایی، پستی و شهری در سطح استان فعالیت می کنند، عنوان کرد: بیش از ۲۵۰ روستا نیز تحت پوشش خدمات و امکانات کانون پرورش فکری استان هستند.

وی با اشاره به اینکه جامعه هدف در کانون کودکان و نوجوانان بین شش تا ۱۸ سال است، بیان کرد: در ایام دهه فجر همچنین بیش از دو هزار جلد کتاب به مناطق روستایی و عشایری به کودکان و نوجوانان اعطا خواهد شد.