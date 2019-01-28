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۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۴۸

طلسم شکسته می‌شود؟

ایران - ژاپن؛ تکراری در جام ملت‌ها و غیر تکراری در نیمه‌نهایی

ایران - ژاپن؛ تکراری در جام ملت‌ها و غیر تکراری در نیمه‌نهایی

تیم‌های ملی فوتبال ایران و ژاپن تاکنون سه بار در ادوار گذشته جام ملت‌های با یکدیگر دیدار داشته‌اند که هیچ‌یک از این بازی‌ها در مراحل حذفی این جام نبوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار امروز تیم‌های ایران و ژاپن، هجدهمین دیدار دو تیم و چهارمین دیدارشان در جام ملتهای آسیا است. اما هیچ یک از ۳ بازی قبلی در ادوار گذشته این بازی ها در مرحله نیمه نهایی و حتی دیگر مراحل حذفی نبوده است و این نخستین دیدار دو تیم در چنین مرحله ای است.

اولین بازی ایران و ژاپن در جام ملتهای آسیا به سال ۱۹۸۸ بانکوک باز می‌گردد. دو تیم در مرحله گروهی این مسابقات با یکدیگر دیدار کردند که نتیجه آن بازی بدون گل مساوی شد. 

دومین بازی دو تیم در جام ملتها به ۱۹۹۲ هیروشیما و آن بازی معروف باز می‌گردد که ژاپنی‌ها با گل دقیقه ۸۸ «کازویوشی میورا» تیم ملی ایران را شکست دادند. آن بازی بعد از گلزنی ژاپنی ها با جنجال‌های زیادی مواجه شد که منجر به محرومیت چند ملی پوش ایرانی گردید.

جام ملتهای ۲۰۰۴ چین محلی برای سومین تقابل ایران و ژاپن در جام ملتهای آسیا بود. دو تیم در این دوره از بازی ها هم در مرحله گروهی به مصاف هم رفتند که آن دیدار هم با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

در ۳ دیدار گذشته دو تیم در جام ملتهای آسیا که هیچ کدام در مراحل حذفی نبوده، نه تنها ایران پیروز نشده است، بلکه حتی توفیقی در گل زدن هم نداشته است. در این دیدارها تنها یک گل رد و بدل شده که آن هم سهم ژاپنی ها بوده است. تیم ملی امیدوار است امروز با کارلوس کی روش با برد مقابل ژاپن، علاوه بر حضور در فینال بعد از ۴۳ سال، این طلسم گل نزدن به سامورایی ها را هم بشکند.

کد مطلب 4525848

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