برخی روستاهای شعیبیه خالی از سکنه شد

صدام کعبی عضو شورای روستای مجید در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: ساکنان روستاهای مجید، رمانه، دهول و شیخ حسین روستاهای خود را ترک کردند و به مرور دیگر روستاهایی که در معرض خطر هستند نیز خانه های خود را ترک می کنند.

وی افزود: با توجه به هشدارهایی که داده شد باید اهالی مسیر شعیبیه خانه های خود را ترک کنند اما عده ای راضی به ترک منازل نیستند. ما نگران هستیم که مبادا سیلاب ۹۵ تکرار شود.

این عضو شورای روستای مجید توضیح داد: سال ۹۵ روستاهای مسیر شعیبیه به زیر آب رفتند و مسئولان هیچ هزینه ای بابت خسارات وارده به مردم پرداخت نکردند.

به گزارش خبرنگار مهر، هشدارهای اخیر مدیریت بحران خبر از وضعیت بحرانی برای رودخانه ها می دهد و از ساکنان روستاهای حاشیه رودخانه ها خواسته شده تا خانه های خود را ترک کنند. اهالی مسیرهای رودخانه های خوزستان هنوز خاطرات تلخ سیلاب ۹۵ را فراموش نکردند. در سیلاب ۹۵ همه مزارع زیر آب رفتند و خانه ها خسارات مالی و جدید دیدند اما مردم هنوز هیچ گونه هزینه ای برای خسارات وارده دریافت نکردند.