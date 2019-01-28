طرح جالب آموزش و پرورش آذربایجان شرقی برای گسترش کتابخوانی

جعفر پاشایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشت: سیزدهمین نمایشگاه تخصصی کتاب آموزش و پرورش به مناسبت دهه فجر در سالن دانشگاه پردیس فاطمه زهرا(س) تبریز گشایش یافت.

وی با اشاره به تعداد کتاب های عرضه شده در این نمایشگاه ابراز داشت: این نمایشگاه با عرضه ۵ هزار عنوان کتاب دانش آموزی در ۲۴ منطقه و ناحیه استان آذربایجان شرقی در حال برگزاری است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی با اشاره به اهداف برپایی این نمایشگاه خاطرنشان کرد: مبنای ما در این مناطق، پرداختن به پژوهش های دانش آموزی، گسترش فرهنگ کتابخوانی و توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین نوجوانان و جوانان است.

پاشایی با بیان اینکه سرانه کتاب دانش آموزی در حال حاضر مطلوب نیست، افزود: سرانه کتاب دانش آموزی در کتابخانه های مدارس ۱۱ جلد کتاب است که با برگزاری نمایشگاه های متعدد و کمک گرفتن از خیران در تلاش هستیم آن را به ۱۲ جلد افزایش دهیم.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با بیان اینکه محقق شدن این امر نیازمند ۷۵۰ هزار جلد کتاب است، اظهار داشت: به دنبال راهکاری برای استفاده از ظرفیت خیران و برگزاری جشن اهدا کتاب هستیم.

وی با اشاره به اینکه خرید از نمایشگاه برای تجهیز کتابخانه مدارس ۴۰ درصد و خرید دانش آموزی ۲۰ درصد تخفیف دارد، تصریح کرد: شعار«با اهدا یک جلد کتاب در تجهیز کتابخانه سهیم باشیم»مشوقی برای تجهیز کتابخانه مدارس توسط دانش آموزان است، هر دانش آموزی که کتابی به مدرسه اهدا کند، عکس وی نیز بر جلد همان کتاب درج می شود.

گفتنی است، ۱۳ امین دوره نمایشگاه کتاب دانش آموزی از ۷ تا ۲۵ بهمن در پردیس الزهرا تبریز برپاست.