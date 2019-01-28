مرگ در کمین اسب شوشی / امدادرسانان ناکام ماندند

محمد الوندی رئیس پارک ملی کرخه در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: به همراه یک غواص حرفه ای و یکی از اهالی روستای سید محمد تفاخ از توابع بخش مرکزی شوش با قایق وارد رودخانه شدیم تا به سمت جزیره ای که اسب شوشی در آن محاصره شده است برویم.

وی افزود: متاسفانه علی رغم تلاش های صورت گرفته، اما سرعت آب به قدری بود که نمی توانستیم به اسب گرفتار شده در سیلاب برسیم و اگر اسب را وارد قایق می کردیم حتما قایق واژگون می شد.

الوندی اظهار کرد: تمام تلاش خود را برای نجات این اسب مصدوم شوشی کردیم. تنها راه نجات این است که با بالگرد اسب را از این فاجعه نجات دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، به علت بالا آمدن آب رودخانه دز، جزیره های وسط رودخانه طی یک هفته اخیر زیر آب رفتند. اسبی که از ناحیه دست، مصدوم است در یکی از این جزیره ها در محاصره آب قرار گرفته است. بالا آمدن آب موجب غرق شدن اسب می شود. به گفته اهالی روستای سید محمد تفاخ، این جزیره به مرور در حال غرق شدن است که باعث مرگ اسب شوشی می شود.