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۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۵۱

مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد؛

آخرین فرصت ثبت نام در پذیرش بدون کنکور بهمن ۹۷ اعلام شد

آخرین فرصت ثبت نام در پذیرش بدون کنکور بهمن ۹۷ اعلام شد

متقاضیان تحصیل در رشته‌های مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاه پیام‌ نور برای پذیرش بدون کنکور نوبت بهمن ماه ۹۷ تا چهارشنبه ۱۰ بهمن فرصت دارند در این مراکز ثبت نام کنند.

حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس مصوبه جلسه شانزدهم شورای سنجش و پذیرش دانشجو در ۱۲ دی ماه ۹۷، پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلی پردیس دانشگاه صنعتی شریف در کیش، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه پیام‌ نور برای بهمن ماه ۱۳۹۷ صرفاً براساس سوابق تحصیلی انجام می شود.

وی افزود: تمامی افراد واجد شرایط می توانند با مراجعه به سایت این مراکز و یا مراجعه حضوری در این مراکز، در این دوره پذیرش ثبت نام کنند. داوطلبانی که در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ ثبت‌نام کرده و یا نکرده‌اند نیز امکان ثبت نام در این مراکز را دارند.

توکلی گفت: داوطلبان برای اطلاع از رشته‌ های تحصیلی و دانشگاه‌ها و مؤسسات پذیرنده دانشجو در این مرحله می‌توانند به جداول حاوی اطلاعات رشته‌محل های مؤسسات آموزشی و همچنین به لینک جستجوی رشته‌محل ها در اطلاعیه سازمان سنجش مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: براساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو فقط ظرفیت خالی مانده مرحله تمدید مهلت ثبت نام در پذیرش مهرماه ۱۳۹۷ امکان پذیرش دانشجو دارند و این کد رشته محل ها، شامل فقط این گونه رشته محل هاست و شامل سایر رشته محل های دوره های روزانه و شبانه و کدمحل های سایر دوره ها که پذیرش آنها صرفاً سوابق تحصیلی است و ظرفیت آنها تکمیل شده را دربر نمی گیرد.

مشاور عالی سازمان سنجش اظهار داشت: در این مرحله در ۸ هزار و ۷۷۱ کدرشته محل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه پیام‌ نور با ظرفیت پذیرش ۳۹۰ هزار نفر دانشجو پذیرفته می شود.

کد مطلب 4525865

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