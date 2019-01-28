آخرین فرصت ثبت نام در پذیرش بدون کنکور بهمن ۹۷ اعلام شد

حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس مصوبه جلسه شانزدهم شورای سنجش و پذیرش دانشجو در ۱۲ دی ماه ۹۷، پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلی پردیس دانشگاه صنعتی شریف در کیش، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه پیام‌ نور برای بهمن ماه ۱۳۹۷ صرفاً براساس سوابق تحصیلی انجام می شود.

وی افزود: تمامی افراد واجد شرایط می توانند با مراجعه به سایت این مراکز و یا مراجعه حضوری در این مراکز، در این دوره پذیرش ثبت نام کنند. داوطلبانی که در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ ثبت‌نام کرده و یا نکرده‌اند نیز امکان ثبت نام در این مراکز را دارند.

توکلی گفت: داوطلبان برای اطلاع از رشته‌ های تحصیلی و دانشگاه‌ها و مؤسسات پذیرنده دانشجو در این مرحله می‌توانند به جداول حاوی اطلاعات رشته‌محل های مؤسسات آموزشی و همچنین به لینک جستجوی رشته‌محل ها در اطلاعیه سازمان سنجش مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: براساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو فقط ظرفیت خالی مانده مرحله تمدید مهلت ثبت نام در پذیرش مهرماه ۱۳۹۷ امکان پذیرش دانشجو دارند و این کد رشته محل ها، شامل فقط این گونه رشته محل هاست و شامل سایر رشته محل های دوره های روزانه و شبانه و کدمحل های سایر دوره ها که پذیرش آنها صرفاً سوابق تحصیلی است و ظرفیت آنها تکمیل شده را دربر نمی گیرد.

مشاور عالی سازمان سنجش اظهار داشت: در این مرحله در ۸ هزار و ۷۷۱ کدرشته محل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه پیام‌ نور با ظرفیت پذیرش ۳۹۰ هزار نفر دانشجو پذیرفته می شود.