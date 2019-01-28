به گزارش خبرنگار مهر، مجید خورشیدی صبح دوشنبه در نشست شورای هماهنگی بازرسی دستگاههای اجرایی استان بوشهر اظهار داشت: انجام وظیفه بازرسی، ارزیابی و رسیدگی به شکایات پاسداری از احقاق حق است که بازرسان دستگاههای اجرایی این وظیفه و رسالت مهم را بر عهده دارند.
وی اضافه کرد: اگر نظامهای سیاسی میخواهند به کارآمدی برسند یقینا بدون بازرسی محقق نخواهد شد. اگر نظام سیاسی بتواند انتظارت حکومتشوندگان را برآورده سازد، آن نظام کارآمد بوده است که دستگاههای بازرسی مهمترین مجرای رسیدگی به انتظارات مردم هستند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر بیان کرد: اگر اکنون میتوانیم بگوییم که دستگاههای اجرایی نظام مقدس جمهوری اسلامی کارآمدی دارند، یقینا مرهون تلاش و عملکرد همه دستگاهها است که از مجرای بازرسی و ارزیابی عملکرد میتوان به صحت این مهم اطمینان داشت.
وی خاطرنشان کرد: نظامی کارآمد است که علاوه بر تحقق اهداف موفق به کسب رضایت حداکثر افراد شود و اگر خبری از رضایتمندی مردم نباشد به کارآمدی نرسیدهایم و هر میزان که مردم رضایت داشته باشند، میتوانیم بگوییم کارآمدی داشتهایم.
خورشیدی با اشاره به اینکه رضایتمندی شهروندان یکی از مهمترین جلوههای کارآمدی است، تصریح کرد: اگر نظام مقدس جمهوری اسلامی به رغم همه تلاشها و فشارهای دشمنان امروز در آستانه چهل سالگی پیروزی انقلاب قرار گرفته یقینان عنصر کارآمدی در آن وجود دارد.
وی ادامه داد: اگر مردم راضی بودند حتما نظام سیاسی هم میتواند به خود ببالد که توانسته کارآمدی خود را حفظ کند و امیدواریم تا سالهای سال این کارآمدی و رضایت مردم را شاهد باشیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود: رضایتمندی بدون احقاق حقوق محقق نخواهد شد و در ادبیات قرآنی و اسلامی بر حق تاکید زیادی شده است و کار بازرسی در راستای احقاق حق مردم است.
وی با بیان اینکه بازرسان در راستای احقاق حقوق شهروندان تلاش میکنند، گفت: بازرسی از معدود دستگاههایی است که در زمینه احقاق حق مردم مسئولیت مستقیم دارد و همه کار آنها احقاق حق است.
خورشیدی خواستار ارتباط مستقیم مسئولان دستگاههای اجرایی با مردم از طریق برگزاری میز خدمت شد و اضافه کرد: همه مسئولان باید زمینه ارتباط با مردم را فراهم سازند.
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