کاهش 10 تا 30 درصدی قیمت میوه در میادین عمده فروشی

به گزارش خبرنگارمهر،‌ امسال نیزهمانند سال های گذشته وزارت بازرگانی با توزیع میوه ارزان قیمت برای ایام نوروز ،‌ تجربه ای دیگر را برای کنترل قیمت میوه در روزهای پایانی سال تکرار می کند که البته درسال های گذشته چندان موفقیت آمیز نبوده است.

هر چند که به گفته بسیاری از صاحبنظران و مردم ،‌ راهکارهای دولت ها طی چند سال اخیر برای کنترل قیمت کالا ،‌ دوری باطل را طی کرده وبه صورت مقطعی و کوتاه مدت بر بازارنابسامان میوه تاثیر داشته است اما حمید زاغی یکی ازعمده فروشان بازار میوه وتره باربا تاکید تاثیر اقدامات وزارت بازرگانی برکاهش 10 تا 30 درصدی قیمت میوه طی سه چهارروز اخیردرمیادین عمده فروشی ،‌ می گوید:‌ عرضه میوه از سوی وزارت بازرگانی با قیمت ارزان موجب کاهش قیمت میوه در میادین عمده فروشی و سطح شهر شده است به طوریکه قیمت هر کیلو سیب از 1000 تومان در میادین به 700 تا 800 تومان ،‌پرتقال خارجی از1100 تومان به 800 تا 900 تومان و نارنگی پاکستانی از 900 تومان به قیمت 600 تا 850 تومان رسیده است .

به گفته وی همچنین در حال حاضر هر کیلو گوجه فرنگی با قیمت 350 تا 400 تومان و ‌سیب زمینی با قیمت 380 تا 400 تومان در میادین عمده فروشی عرضه می شود .

یکی دیگر ازعمده فروشان بازار میوه در تهران تاکید می کند که اقدامات وزارت بازرگانی نه تنها موجب کاهش قیمت ها در میادین عمده فروشی شده بلکه قیمت ها را در سطح شهر نیز کاهش داده است .

این درحالی است که قیمت میوه درسطح شهر تهران هنوزبا قیمت های واقعی بسیار فاصله داشته و مردم همچنان ازبالا بودن قیمت ها ناراضی هستند .