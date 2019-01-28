رشد ۱۰۰ درصدی تولید محصولات باغی در استان قزوین

علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال ۵۷ در استان قزوین حدود ۳۱۰ هزار تن محصولات باغی تولید می شد، که این میزان هم اکنون به بیش از ۶۴۷ هزار تن در سال افزایش پیدا کرده است.

وی اجرای طرح های طوبی و توسعه نهال کاری در اراضی شیب دار، اجرای شیو های نوین باغداری و همچنین استفاده نهال مناسب و اجرای سامانه های نوین آبیاری را از جمله اقداماتی موثر در افزایش تولید محصولات باغبانی برشمرد.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین افزود: کشت نهال زیتون در اراضی شیب دار، طرح داربستی کردن حدود ۵ هزار هکتار باغ انگور در استان، اجرای طرح سایبان در باغات، توسعه باغات گردو، بادام و پسته از جمله طرح های موفق جهادکشاورزی در استان بوده است.

به گفته وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی اجرای این طرح ها باعث شده تا این استان در زمینه تولید محصولات باغی نسبت به دوران قبل از آن بیش از ۲ برابر رشد داشته باشد.