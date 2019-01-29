محمد عاقبتی کارگردان تئاتر درباره برنامه‌ریزی و فعالیت‌های پیش روی گروه تئاتر «ما»، به خبرنگار مهر گفت: در فعالیت‌های گروه تئاتر «ما» اجرای نمایش در تهران، شهرستان‌ها و خارج از کشور مدنظر قرار دارد و ما طی ۲ ماه آینده قصد داریم به اجرای آثار گروه در کشورهای کانادا و آمریکا بپردازیم.

وی با اشاره به اجرای نمایش «ماهی سیاه کوچولو» در نیمه دوم اسفند سال جاری در شهر تورنتوی کشور کانادا، افزود: قرار است این نمایش در فستیوال «تیرگان» که در ۲ فصل بهار و تابستان برگزار می‌شود، روی صحنه ببریم. ما نمایش «ماهی سیاه کوچولو» را در فصل بهار این فستیوال، طی ۲ اجرا و به زبان انگلیسی به صحنه خواهیم برد.

عاقبتی همچنین اعلام کرد که نمایش «من ریچارد بودم» را در فستیوال تئاتر در شهر نیویورک اجرا خواهد کرد.

وی در این باره توضیح داد: «من ریچارد بودم» را حدود ۳ سال پیش با بازی افشین هاشمی در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اجرا کردم و قرار است در فستیوال تئاتری «امروز» در نیویورک که توسط ۲ کارگردان جوان تئاتر در آمریکا راه اندازی شده و اولین دوره خود را تجربه می‌کند، اجرا کنم. این اجرا در نیمه دوم فروردین سال ۹۸ خواهد بود.

سرپرست گروه تئاتر «ما»، اجرای یک نمایش خیمه شب‌بازی در آمریکا را به عنوان دیگر برنامه‌های اجرایی گروه در خارج از کشور نام برد و اظهار کرد: حدود ۲ سال اجرای خیمه شب‌بازی برای بچه‌ها در آمریکا داشتیم که طی آن سعی کردیم هم فضای سنتی را مدنظر قرار دهیم و هم این نمایش بتواند با بچه‌هایی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند ارتباط برقرار کند. ما نمایش را به ۲ زبان فارسی و انگلیسی اجرا کردیم. قرار است اوایل اردیبهشت سال ۹۸ این خیمه شب‌بازی را در سانفرانسیسکوی آمریکا اجرا کنیم.

عاقبتی درباره عوامل اجرای اثر و همچنین برنامه‌های جانبی در نظر گرفته شده افزود: در این نمایش افشین هاشمی مرشد است و من نیز در خیمه هستم و نیما نیک طبع نیز نوازندگی تنبک را بر عهده دارد. همچنین قرار است ۲ تا ۳ ورک شاپ بازیگری نیز در کنار اجرای خیمه‌ شب‌بازی برگزار کنیم.

این کارگردان تئاتر در پایان سخنان خود تأکید کرد: بعد از اجرای آثار گروه تئاتر «ما» در کشورهای کانادا و آمریکا طی ۲ ماه آینده، در ایران تور اجراهای شهرستان نمایش‌های «ماهی سیاه کوچولو» و «از کجا اومدیم» را آغاز خواهیم کرد.

عکس از مهگامه پروانه، اجرای «ماهی سیاه کوچولو» در نیویورک.