به گزارش خبرنگار مهر، نورعلی عباس‌پور صبح دوشنبه در گردهمایی کارشناسان انجمن اولیا و مربیان مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده پیوند استان کرمان بیان داشت: همه حوزه‌ها به نحوی مرتبط با حوزه انجمن اولیا و مربیان است؛ هر بخشی که مدرسه بخواهد پیش ببرد باید با کمک انجمن باشد.

وی افزود: همه حوزه‌های آموزش و پرورش به نوعی با خانواده گره خورده است و ما نیاز داریم که خانواده در کنارمان باشد و مشارکت کند.

مدیر کل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت: مفهوم مشارکت بسیار عمیق است اما هنوز نتوانستیم در این زمینه توفیق داشته باشیم؛ زیرا مفهوم مشارکت هنوز در ادارات و سازمان های ما جا افتاده است. کمتر جلساتی است که برویم و بحث مشارکت مطرح نشود اما اینکه ما چگونه بخواهیم این مساله را عملی کنیم مهم است.

وی افزود: وقتی می‌گوییم مشارکت تنها مدیر در مرکز توجه قرار نمی گیرد بلکه سیستم و هدف ها در مرکز توجه قرار می گیرند که نشان‌دهنده خرد جمعی افکار است که باید به وسیله آن کار پیش برود.

عباس‌پور یادآور شد: اغلب مدیران آن چیزی را که ما می گوییم مشارکت شاید برای خودشان مزاحمت بدانند؛ در برخی مدارس افراد این را مطرح می‌کنند که مدیر مدرسه ما را مزاحم می‌داند که آسیبی است که باید تلاش شود تا آن را مرتفع کنیم.

مدیر کل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت: اگر بخواهیم در راستای سند تحول پیش برویم خانواده ها باید نقش و مشارکت داشته باشند.

وی یادآور شد: ما با یک جمعیت عظیم روبرو هستیم حدود ۲۷ تا ۲۸ میلیون خانواده که اگر آنها را با نگاه متفاوت و به عنوان سرمایه نگاه کنیم موفق خواهیم شد.

عباس‌پور ابراز داشت: سرمایه انسانی بهترین و مهمترین سرمایه است اما در عمل ما به دنبال سرمایه‌های دیگر می گردیم لذا کشورهای توسعه یافته، کشور های در حال توسعه و حتی کشورهای عقب افتاده از این موضوع استفاده می کنند. ما نخبه‌هایی داریم که مهاجرت می کنند و در کشورهای دیگر به عنوان سرمایه مهم از آنها استفاده می شود.

احتمال التزام آموزش خانواده در دوره های پیش دبستانی

وی افزود: مدرسه با دید سخت افزاری دیده می شود در حالی که ما باید به دنبال اندیشه‌ها، افکار و خرد جمعی باشیم که به کمک ما بیایند زیرا تاثیرش بیشتر از سایر موارد خواهد بود. ما کار سختی در پیش داریم در خیلی از سطوح سازمانی موفق نشدیم و نمی‌شویم تا زمانی که بحث مشارکت را نهادینه کنیم.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: از جمله ماموریت‌های ما این است که خانواده ها را که مسئول اصلی تربیت هستند در مدرسه مشارکت دهیم. پیش‌بینی کردیم برای سال آینده در دوره های پیش دبستانی ما دوره آموزش خانواده را الزامی کنیم؛ به دلیل اینکه خانواده خیالش راحت نشود که بچه به مدرسه می رود و دیگر مسئولیتی ندارد.

عباس‌پور گفت: اولین اولویت ما در انجمن اولیا و مربیان این است که بستری فراهم کنیم تا خانواده بتواند در مدرسه نقش آفرینی کند.

وی بیان داشت: در مدارس انجمن تشکیل می‌دهند و با تعداد اندکی افراد انجمن شکل می گیرد که کارهای جزئی را به عهده دارند اما اگر انجمن ما درست شکل نگیرد خیلی معنا ندارد زیرا زیرساخت اصلی ما این است که ما در مدرسه یک انجمن کارآمد شکل دهیم.

عباس‌پور یادآور شد: نکته مهم دوم‌ ما بحث آموزش خانواده است ما نیاز داریم تا خانواده مشارکت کنند و باید آموزش های لازم را به آنها بدهیم در این خصوص نیاز است از موسسات بیرونی در بحث آموزش خانواده کمک بگیریم.

فعالیت ۳۶۳ مرکز مشاوره خانواده

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: در زمینه آسیب‌های اجتماعی و مراکز خانواده گفتیم خودگردان باشند اما داریم این بخش را تجهیز می‌کنیم. از سال گذشته تاکنون حدود ۶۳ مرکز به مراکز مشاوره خانواده اضافه شده و در حال حاضر ۳۶۳ تا مرکز مشاوره خانواده داریم.

وی در زمینه ساماندهی سرویس مدارس گفت: ساماندهی سرویس مدارس در دستور کار ما است؛ سال گذشته دستورالعمل ساماندهی سرویس مدارس را بررسی و آزادبرها را کنترل کردیم تا این افراد نتوانند در سیستم کار کنند و با این کار حوادث به حداقل رساندیم.

عباس‌پور با بیان این که راننده انتخاب و گزینش می‌شود، ابراز داشت: حدود سه میلیون جمعیت دانش‌آموزی از سرویس استفاده می‌کنند که ما مشکل جدی در این رابطه نداریم خانواده‌ها باید سرویس را از پیمانکاران آموزش و پرورش تهیه کنند.

وی تصریح کرد: استان کرمان در بخش آموزش خانواده چند سالی است که رتبه اول را دارد همچنین در کرمان ۴۷ هزار مجله پیوند توزیع می‌شود در حالیکه در تهران حدود ۲۰ هزار مجله توزیع می‌شود.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: انتشارات ما بیشتر در استان کرمان توانسته منابع داشته باشد در حوزه مشارکت هم چند سال پیش کرمان پیشتاز بوده است.