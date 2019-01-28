کالای قاچاق در صوفیان کشف شد

سیاوش علی فام، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ماموران انتظامی بخش صوفیان شبستر، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی سواری، مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی با اشاره به کالاهای قاچاق کشف شده افزود: در بازرسی از این خودرو، ۵۰ بسته قرص ماشین ظرف شویی، ۱۰ کارتن مایع لباس شویی، ۱۷۲ بسته پوشک و ۲۵۶ قلم لوازم آرایشی قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی شبستر تصریح کرد: همچنین در این رابطه علاوه بر توقیف خودروی سواری، یک متهم دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شد.

علی فام با اشاره به ارزش ریالی کالاهای کشف شده اظهار داشت: برابر اعلام کارشناسان، ارزش کالاهای مکشوفه ۱۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.