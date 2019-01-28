به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو ارتقائی در دومین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان البرز اطهار کرد: با توجه به اینکه اداره کل کتابخانه‌های عمومی البرز با طرح و برنامه‌های خوبی در حوزه کتاب و کتاب‌خوانی پای‌کار آمده انتظار می‌رود سازمان‌هایی همچون شهرداری‌های استان همکاری بیشتری کنند تا در آینده آثار و پیامدهای این حرکت مثبت را مشاهده کنیم.

وی افزود: در این راستا شهرداری‌ها باید سهم نیم درصد کتابخانه‌ها را پرداخت کنند، پرداخت این مبلغ از سوی شهرداری‌ها هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری در حوزه کتاب‌خوانی به‌صورت بلندمدت است. ازاین‌رو ضروری است شهرداری‌ها به‌ویژه شهرداری کرج در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز افزود: هرچند که در سال‌های اخیر شهرداری‌های استان توجه ویژه‌ای بر ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی دارند اما ضروری است جلسه‌ای از سوی اداره کل امور شهری و کتابخانه‌های عمومی با شهرداری‌های بزرگ برگزار شود.

ارتقائی گفت: بهتر است سریعاً جلسه‌ای در این خصوص برگزار شود و میزان بدهی هر شهرداری مشخص و نسبت به پرداخت آن اقدام و گزارش آن را در جلسه بعدی انجمن کتابخانه‌های عمومی استان ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: با پرداخت بدهی شهرداری‌ها، کتابخانه‌های عمومی می‌توانند گام بلندتری در راستای ارتقای فرهنگ کتاب‌خوانی بردارند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز افزود: جهت جذب اعتبار برای ادامه روند ساخت کتابخانه‌های عمومی ماهدشت، مشکین‌دشت، و مرکزی هشتگرد، اداره کل کتابخانه‌های عمومی نسبت به برگزاری جلسات جداگانه با فرمانداران و شهرداران شهرهای مذکور، نماینده سازمان برنامه‌وبودجه و اداره کل راه و شهرسازی ظرف مدت یک ماه اقدام کند.