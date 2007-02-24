اعتبار اختصاصی کتابخانه های استان را هنوز دریافت نکرده ایم

عباس فیاض در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت کتابخانه های عمومی استان خراسان شمالی گفت: همه شهرهای استان دارای کتابخانه هستند اما همه شهرستان های استان کتابخانه ندارند. چون تعدادی از شهرها تازه تاسیس اند.ما الان برای 800 هزار نفر جمعیت استان 110 هزار عنوان کتاب داریم. البته با استانداردهای بین المللی هنوز خیلی فاصله داریم.

او با اشاره به آغاز مرحله نخست احداث کتابخانه مرکزی استان خراسان شمالی ادامه داد: بودجه کتابخانه مرکزی بجنورد را هم امسال پیش بینی کردیم که رقم اولیه آن 200 میلیون تومان است و در سال مالی آتی کلنگ زنی آن را انجام می دهیم.

مدیر امور کتابخانه های عمومی استان خراسان شمالی همچنین در رابطه با بحث بدهی های نیم درصدی شهرداری های استان افزود: از اواخر سال 84 و از میان 15 شهر استان خراسان شمالی شهرداری های 14 شهر شروع به پرداخت بدهی هایشان کرده اند؛ بعضی از آنها براساس مصوبه دولت، بدهی هایشان را ماه به ماه پرداخت می کنند. بعضی از آنها نیز تسویه حساب سالانه دارند. فقط شهرداری بجنورد (مرکز استان) است که تا الان بدهی اش را پرداخت نکرده اما هفته گذشته موافقت نامه ای را با حضور شهردار و معاونینش، مسئولان دیوان محاسبات و فرماندار بجنورد به تصویب رساندیم که بر اساس آن مقرر شده است ، مسئولان شهرداری بدهی های سه سال شان را، ماه به ماه و ظرف سه ماه به حساب انجمن کتابخانه های عمومی استان خراسان شمالی واریز کنند. کل بدهی شهرداری بجنورد به کتابخانه های عمومی استان 76 میلیون تومان است.

فیاض وضعیت کتابداران کتابخانه های عمومی استان را خوب توصیف کرد و اضافه کرد: 30 کتابدار در کتابخانه های عمومی استان مشغول به کارند که سه نفر آنها رسمی و 27 نفر دیگر قراردادی اند و از میان قراردادی ها نیز22 نفر که مدرک تحصیلی بالای دیپلم داشته اند، از قراردادی های سه ماه به قراردادی های سالانه تبدیل شده اند و الان هم به پیمانی تبدیل شده اند.

مدیر امور کتابخانه های عمومی استان خراسان شمالی در خصوص بودجه سال آتی نهاد کتابخانه های عمومی نیز گفت: بودجه نهاد کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش کمی داشته است؛ چرا که 17 میلیارد به 18 میلیارد افزایش یافته است. اما با این حال این رقم کمبود را نشان می دهد. بخشی از بودجه ما را نهاد پرداخت می کند و بخش دیگر کمک های استانی است که رقم آن هنوز مشخص نیست.

او در رابطه با روند اختصاص بودجه های بخش فرهنگ که در سفرهای استانی رئیس جمهور ابلاغ می شود نیز گفت: ما از طریق اداره کل ارشاد استان بودجه کتابخانه ها را پیگیری کرده ایم اما هنوز جواب مشخصی نگرفته ایم. البته مدت زمان آن تا تیرماه است و ما امیدواریم که این رقم را به زودی دریافت کنیم.