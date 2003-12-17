" جشنواره آمين " براي همه " نمايش آمين" فقط براي بانوان

به گزارش خبر نگار هنري " مهر" ، اين نمايش كه براي اولين بار در بيست و يكمين جشنواره بين االمللي تئاتر فجر ( سال گذشته ) با عنوان "جشنواره آمين " براي عموم به روي صحنه رفت بالاخره موفق به گرفتن مجوز اجراي عمومي به مدت 9 شب از اول دي ماه براي بانوان شد.

نمايش آمين به اجراي موسيقي ملي و محلي ايران با حركات فرم ملي از برخي نواحي كشورمي پردازد و بازيگران آن تمامي زن هستند.

لازم به توضيح است ، در اجراي جشنواره اين نمايش بازيگران در دو دسته زن و مرد و به صورت تركيبي ايفاي نقش مي كردند كه در اجراي عمومي بازيگران مرد تبديل به بازيگر زن شده اند.

اين نمايش كاري از گروه نمايشي "حركت " است.