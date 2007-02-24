تشکلهای مهندسی راهکارهای خود را به دولت ارائه کنند / در اقتصاد هیچ کاری مهمتر از اجرای اصل 44 نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیش از ظهر امروز در دیدار با جمعی از اعضای سازمان نظام مهندسی کشور با تاکید بر اینکه تمام کارهایی که در اجتماع می خواهد درست اجرا شود، باید با نگاه مهندسی صورت گیرد گفت: حضور مهندسان و نخبگان در سازمانهای اجرایی کشور یک فرصت استثنایی است، زیرا نمی توان ایران را با الگوهای اقتباسی ساخت. ما باید مدل ها را هم خودمان طراحی کنیم و این توانمندی در جامعه مهندسین کشور وجود دارد.

وی افزود: یکی از جهت گیری های قطعی دولت این بوده که سرمایه گذاری های جدید بخش دولتی محدود شود که این کارصورت گرفته زیرا عقیده داریم توسعه سرمایه گذاری های دولتی محدود کردن مردم است. اگر چه ممکن است این مسئله در کوتاه مدت در پاره ای موارد رشد اقتصادی را کند کند اما در بلند مدت نتایج خوبی خواهد داشت.

احمدی نژاد حجم سرمایه گذاری های دولت در 13 سال گذشته را 530 برابر خواند و گفت: ما در این روند فرصت را برای حضور مردم بوجود آورده ایم و این تضمین را می دهیم که از آنها حمایت کنیم.

وی افزود: این حرکت راه را برای جامعه مهندسین و کسانی که قادر به سرمایه گذاری هستند باز می کنند و من اعلام می کنم از حضور تاثیر گذار و تعیین کننده تشکل های مهندسی برای برنامه ریزی ، تدوین مقررات و اجرا استقبال می کنیم و نمایندگان مهندسین کشور می توانند در کمیسیونهای مربوطه در دولت حضور داشته باشند و راهکار ارائه کنند.

رئیس جمهور تکیه کردن به بدنه اداره دولت برای ساختن کشور را دارای بنیان های سست خواند و گفت: ما آمده ایم کشور را پیش ببریم و کارها باید اصولی ، درست و مهندسی صورت گیرد که در سال های بعد ما به امروز خودمان افتخار کنیم.

وی در ادامه بر لزوم تجدید قوا در نظام مهندسی کشور گفت: پوست هایی اطراف ما را گرفته و دچار روزمرگی شده ایم، مهندسین ما باید شجاعت عرصه های جدید را داشته باشند و لازمه این کار خطرپذیری است

احمدی نژاد با اشاره به مشکلات بخش مسکن در کشور گفت: در تهران همیشه مسکن یک دغدغه بوده است، آیا ما نمی توانیم این مشکل را حل کنیم. در بخش مسکن تحولی مصنوعی بوجود آمد اما شاهد جهشی در نوسازی بافت مسکونی روستایی بودیم و امسال بیش از دویست هزار واحد روستایی در کشور نوسازی شد و در زلزله لرستان که در فروردین ماه اتفاق افتاد شاهد بودیم که در ابتدای زمستان 40 هزار خانه ساخته و تحویل داده شد.

رئیس شورای عالی اقتصاد با بیان اینکه ما اگر بخواهیم بار مردم را سنگین تر کنیم مردم نمی پذیرند ، گفت: ما در روی کاغذ بالاترین استانداردها را در نظر می گیریم اما در مقابل فشار صاحب کار عقب نشینی می کنیم. این مسئله باید ساماندهی شود و به ندرت شده افرادی در مقابل این فشار مقاومت کنند.

وی با اعلام آمادگی دولت برای همه گونه همکاری در بخش مهندسی گفت: سطح تخصصی این دولت از دولتهای قبلی بالاتر است اما باید سیستمی که به روال گذشته عادت کرده تغییر داده شود و روال دیگری جایگزین شود.

احمدی نژاد تصریح کرد: در بخش صنعت دولت راه را برای سرمایه گذاری بسته است اما اگر مهندسین و افرادی برای ایجاد کارخانه، ساخت سد، احداث راهها و دیگر موارد پیش بیاید دولت آمادگی دارد تا 40 درصد وارد شده و این تضمین را می دهیم که از آنها حمایت کنیم.

رئیس قوه مجریه در ادامه با بیان اینکه سیاست های اصل 44 که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، منشاء یک تحول عظیم در تمام عرصه های کشور است ، اظهار داشت: دولت سعی کرده خود را سبک کند و در این رابطه می بینیم که در 14 سال گذشته کل واگذاری ها در کشور 3 هزار و پانصد میلیارد تومان بوده اما دولت نهم در طول یک سال 2 هزار و پانصد میلیارد تومان واگذاری با مقررات بسیار روشن از طریق بورس با کمترین دخل و تصرف و سهام عدالت صورت گرفته است.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه ما در بخش اقتصادی هیچ کاری مهمترین از اجرای اصل 44 قانون اساسی در کشور نداریم خاطر نشان کرد: اگر اقتصاد ما در راه صحیح حرکت کند نه تنها کشو و منطقه ، بلکه کل دنیا را تحت تاثیر قرار می دهد اما دولت نمی تواند این مهم را به تنهایی انجام دهد.

وی افزود: دادن فرصت به مردم در اجرای اصل 44 بسیار مهم است و من مصمم هستم این راه باز شود و یکی از کارهای اساسی در این زمینه بازنگری در مقرراتی است که به صورت چرخ دنده های یکطرفه حرکت می کنند.

رئیس شورای عالی امنیت ملی، ایران را عنصر تعیین کننده در تمام مناسبات جهانی خواند و گفت: صدور خدمات فنی و مهندسی بسیار مهم است . توانی که در ایران وجود دارد بیشتر از ایران است و در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران در جهان بسیار تاثیر گذار است که باید از این فرصت به نحو احسن استفاده شود.

وی با اشاره به اعزام نیروهای کار به خارج از کشور گفت: ما نمی توانیم همه نیازهایمان را در داخل تامین کنیم، باید راه باز شود و این ظرفیت به خارج از کشور هم منتقل شود اما برخی ها به اشتباه این کار را فرار مغزها می نامند در حالی که در دنیای امروز نیروی کار انسانی در جهان جابجا می شودواگراین کار به خودمان لطمه نزد دارای حسن است زیرا عمق نفوذ استراتژیک ایران را در جهان می افزاید.

احمدی نژاد تصریح کرد: دولت این مسئله را در دستور کار خود قرار داده و در این زمینه با کشورهایی که با آنها رابطه داریم مبادلات نیروی کار صورت می گیرد و برای اولین بار در دولت تصمیم گرفته شده است که دستگاه دیپلماسی کشور پشتیبان کارهای اقتصادی در خارج از کشور باشد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برای حضور متخصصین و مردم در عرصه های گوناگون دولت هیچ محدودیتی قائل نیست، گفت: ما نباید اجازه دهیم ثروت از جیب دولت به جیب برخی افراد برود که متاسفانه در گذشته شاهد بعضی از این مسائل بوده ایم و ما در عین حال مصمم هستیم که سد مقابل واگذاری ها و پیشرفت را بشکنیم که متاسفانه در گوشه و کنار افرادی هستند که نگاه ملی ندارند و با آن مخالفت می کنند.

بنا بر این گزارش، پیش از سخنان رئیس جمهور ، محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و مهندس غرضی رئیس سازمان نظام مهندسی کشور به بیان دیدگاهها و مشکلات در بخش مهندسی و اشتغال محققان و مهندسان کشور پرداختند.