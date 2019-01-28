فعالیت ۳۵۰ اکیپ برای جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی

به گزارش خبرنگار مهر، فرید صیدی نژاد پیش ازظهر دوشنبه در مراسم سالروز تاسیس سازمان امور اراضی با بیان اینکه طبق ماده ۲ اراضی کمتر از حد نصاب می تواند اسناد مشاعی دریافت کند گفت: برای صدور اسناد، استعلام از جهاد کشاورزی یک اصل به شمار می رود.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی موظف است برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی برنامه ریزی داشته باشد و به آیین نامه تصویب شده توجه کند.

وی با بیان اینکه روستاها کانون تولید به شمار می روند تصریح کرد: از سال ۹۳ تاکنون ۳۵۰ اکیپ برای جلوگیری از تغییر کاربری در کشور راه اندازی شده است تا تخلفات تغییرات کاربری مربوط را شناسایی کنند.

صیدی نژاد با اظهار اینکه اراضی کشاورزی جزو اراضی درجه یک و خوب محسوب می شود گفت: متاسفانه در طرح هادی، بخش زیادی از اراضی کشاورزی در محدوده طرح های هادی قرار گرفته اند و باید این اراضی از آن خارج شوند.

وی افزود: ما با رشد روستاها مخالف نیستیم و اجباران بخشی از مزارع و اراضی کشاورزی براثر توسعه روستاها از بین رفته است.

معاون حفظ کاربری سازمان امور اراضی کشاورزی عنوان کرد: خروج اراضی طرح هادی از شمول قانون موجب وارد شدن ضربه به بخش کشاورزی شده است.