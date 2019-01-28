نشست ملی رفع نیازهای فناورانه صنایع کوچک در قزوین برگزار می شود

حمیدرضا خانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: همزمان با فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و پیرو منویات مقام معظم رهبری مبنی بر بهره گیری از توان اقتصاد مقاومتی و همکاری عملیاتی صنعت و دانشگاه و مراکز تحقیقاتی داخل کشور که بصورت کاربردی از قابلیت های هم در رفع مشکلات تکنولوژیکی بهره مند خواهند شد این رویداد ملی برگزار می شود.

وی افزود: بر اساس مدل توسعه ای یونیدو، حل مشکلات واحدهای صنعتی از طریق مدل انتقال فناوری صورت می گیرد لذا دراین رویکرد مشکلات فناوری واحدهای صنعتی در برنامه های توسعه ای به لحاظ دانش فنی بررسی می شود تا اگر قابلیت حل مشکلات فناوری واحدهای صنعتی در داخل کشور موجود باشد با استفاده از پتانسیل فن بازار منطقه ای نیازهای فناورانه به مراکز علمی و دانشگاهی ازجمله پارک های فناوری و مراکز رشد و شرکتهای دانش بنیان اعلام می شود.

وی اضافه کرد: همچنین درصورت وجود متقاضی دارای شرایط برای رفع نیاز فناورانه، نشست رو در رو بین عرضه کنندگان فناوری مطابق نشست های بین المللی و متقاضیان فناوری برگزار خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین یادآورشد: برگزاری نشست های رودرو، بین متقاضیان و عرضه کنندگان فنآوری، حضور مشاوران خبره و کمک به امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین متقاضیان و عرضه کنندگان فناوری و بهره مندی از حمایتهای انتقال فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکت های تابعه را از دیگر برنامه هیا این رویداد است.

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با محوریت شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در سال گذشته دو رویداد نشست نیازهای فناورانه را با بهره گیری از ظرفیت مراکز علمی و صنعتی کشوره کره در شهر سئول و در شهرتهران، برج میلاد برگزار کرد که در آن رویداد بیش از ۵۰ ایده و نیاز فناورانه ثبت و رصد شده بود و در نشست های تخصصی موضوعات مطرح و منجربه قرارداد و تفاهم نامه های همکاری فناوری شد.