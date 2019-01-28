معرفی کتاب « ما و تاریخ فلسفه اسلامی» در برنامه گنجینه

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «گنجینه» نهم بهمن ۹۷ با معرفی کتاب «ما و تاریخ فلسفه اسلامی»، تألیف رضا داوری ارکانی به روی آنتن می رود.

داوری اردکانی در معرفی این اثر آورده است: «این کتاب گرچه سیری در تاریخ فلسفه اسلامی است؛ اما یک تاریخ فلسفه مثل دیگر تاریخ فلسفه‌ها نیست که صرف گزارش خلاصه افکار و آرای فیلسوفان باشد»

برنامه «گنجینه» کاری از گروه فرهنگ و جامعه طراحی و تولید می شود که تهیه و سردبیری این برنامه را امیر عباس خاقانی و کارشناسی آن را فرهودی برعهده دارد.

این برنامه سه شنبه و چهارشنبه ساعت ۱۲:۴۰ از امواج فضیلت و فطرت به روی آنتن می‌رود.