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۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۵۸

در رادیو معارف روی آنتن می رود؛

معرفی کتاب « ما و تاریخ فلسفه اسلامی» در برنامه گنجینه

معرفی کتاب « ما و تاریخ فلسفه اسلامی» در برنامه گنجینه

 برنامه «گنجینه» با معرفی کتاب «ما و تاریخ فلسفه اسلامی» تألیف رضا داوری ارکانی نهم بهمن روی آنتن می رود. 

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «گنجینه» نهم بهمن ۹۷ با معرفی کتاب «ما و تاریخ فلسفه اسلامی»، تألیف رضا داوری ارکانی به روی آنتن می رود. 

داوری اردکانی در معرفی این اثر آورده است: «این کتاب گرچه سیری در تاریخ فلسفه اسلامی است؛ اما یک تاریخ فلسفه مثل دیگر تاریخ فلسفه‌ها نیست که صرف گزارش خلاصه افکار و آرای فیلسوفان باشد»

برنامه «گنجینه» کاری از گروه فرهنگ و جامعه طراحی و تولید می شود که تهیه و سردبیری این برنامه را امیر عباس خاقانی و کارشناسی آن را فرهودی برعهده دارد. 

این برنامه سه شنبه و چهارشنبه ساعت ۱۲:۴۰ از امواج فضیلت و فطرت به روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 4526092

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