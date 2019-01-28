به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شهبازی ظهر دوشنبه در آئین اهدای گواهینامه به مبلغین و مبلغات در حوزه درمان و پیشگیری از اعتیاد، افزود: حضور اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر تأثیر بسیار بسزایی در تصمیمات شورای هماهنگی مبارزه و پیشگیری از اعتیاد دارد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان بابیان اینکه در بحث آسیب‌های اجتماعی باید واقعیت‌ها را قبول کنیم، گفت: یکی از نقاط قوت استان هماهنگی مدیران است که اگر این مهم افزایش پیدا کند در کاهش آسیب‌های اجتماعی بسیار مؤثر است.

شهبازی بابیان اینکه یک ساختمان متروکه در یکی از مناطق زنجان به شلتر «مرکز کاهش و درمان آسیب‌های اجتماعی» تبدیل‌شده است، گفت: اعتیاد در رأس آسیب‌های اجتماعی است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان با بیان اینکه پلیس در حوزه مقابله با مواد مخدر مسئول است و در فرهنگ‌سازی و پیشگیری، سایر نهادها وظیفه‌دارند، گفت: متأسفانه برخی دستگاه‌های اجرایی خطر مواد مخدر را باور ندارند، اما باید قبول کنیم که اعتیاد پشت دَر است.

شهبازی بابیان اینکه قبح برخی کارها در جامعه شکسته شده است، گفت: سیگار کشیدن یک دختر جوان در ملأعام این را نشان می‌دهد که قبح این کارهاشکسته شده و متولیان فرهنگی کوتاهی کردند و این خوب نیست.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان بابیان اینکه بر اساس تحقیقات انجام‌شده از یک مرکز، ۲۲ درصد کارکنان و کارگران آن مواد مخدر مصرف می‌کنند، گفت: باید خطر را جدی بگیریم و باید آموزش پیشگیری از اعتیاد در تمام ارگان‌ها و اصناف مورد توجه قرار گیرد.

شهبازی تأکید کرد: بر اساس آمار ۷۵ درصد از معتادان اظهار می‌کنند که اولین پیشنهاد برای مصرف مواد مخدر از جانب بستگان و آشنایان و دوستان بوده است، بنابراین باید پیشگیری و آگاهی بخشی را از خانواده ها شروع کنیم.