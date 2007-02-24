سازمان ملل متحد و آمریکا از دعوت شدن البرادعی به کره شمالی استقبال کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی شب گذشته اعلام کرد که کره شمالی از وی دعوت به عمل آورده است که ظرف چند هفته آینده برای گفتگو درباره برنامه هسته ایش از پیونگ یانگ دیدار کند.

محمد البرادعی درباره دیدار از کره شمالی گفت : وی خواهان بررسی چگونگی عادی سازی روابط بین کره شمالی و آژانس و اجرای توافقنامه ای است که درباره توقف تاسیسات هسته ای این کشور حاصل شد.



بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه با استقبال از این مسئله اظهارداشت : امیدواراست محمد البرادعی بتواند درباره توقف تاسیسات هسته ای و خلع سلاح تمام تسلیحات و تاسیسات هسته ای با کره شمالی گفتگو کند .



از سویی ، کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیزدر واکنش به دعوت کره شمالی از محمد البرادعی گفت : دولت آمریکا ازاین دعوت بسیار خرسند است .



وی در اتاوای کانادا خاطر نشان کرد : ما بسیار خرسندیم که آژانس بین المللی انرژی اتمی باردیگر می تواند به کره شمالی باز گردد و عمل کردن این کشور به توافقنامه ای را که در آن ظرف 60 روز راکتور خود را تعطیل کند و بعد مهر وموم نماید، اثبات کند .



رایس همچنین اظهارداشت : این اقدام کره شمالی اجازه خواهد داد که مرحله بعدی آغاز شود که خلع سلاح هسته ای تاسیسات

هسته ای کره شمالی و در نهایت خلع سلاح هسته ای کامل شبه جزیره کره است .



تونی فراتو یکی از سخنگویان کاخ سفید نیز این اقدام را گامی به جلو درجهت اجرای توافقنامه 13 فوریه در پکن خواند .



وی گفت : ما علاقه مند شنیدن گزارش البرادعی دربازگشت از سفر به کره شمالی هستیم .