سه باند کپی کننده کارت‌ عابر بانک در البرز منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباسعلی محمدیان ظهر دوشنبه در نشستی خبری، با اشاره به اینکه پلیس فتا استان البرز طی ۱۰ روز گذشته سه باند متفاوت که ثبت اطلاعات کارتبانک داشتند را متلاشی کرده است، اظهار کرد: با توجه به تحقیقات انجامشده مشخص شد دریکی از شهرهای شمالی دریکی از مراکز خریدوفروش افراد غیربومی و مسافر شناسایی میشدند و اطلاعات کارت این افراد از طریق دستگاه اسکیمر استفاده میشده است.
وی افزود: صاحب کارتها با در اختیار گذاشتن رمز کارت به افراد سودجو اطلاعات آنها را کامل میکردند، اطلاعات درون اسکمیر را استخراج و روی کارتهای خام کپی میکردند، برچسب و برچسب کارت را شبیهسازی میکردند و یک کارت جعلی بیهویت درست میکردند.
فرمانده انتظامی استان البرز اشاره به اینکه متهمین نسبت به خرید و برداشت محتویات کارتهای بانکی اقدام میکردند، گفت: تا این لحظه ۳۰۰ شاکی از سراسر کشور اعلام شکایت کرده و حدود ۴ میلیارد تومان از حساب افراد خارجشده است.
سردار محمدیان اضافه کرد: بیش از هفت هزار کارت خام بانکی و سه دستگاه اسکیمر از متهمین کشف و ضبطشده است، پرونده در حال پیگیری است و هفت نفر تاکنون دستگیرشده و تعقیبات در حال انجام است.
وی با تأکید بر اینکه مردم از قرار دادن رمز در اختیار هر شخصی خودداری کنند، گفت: با تدابیر بانک مرکزی رمزهای یکبارمصرف برای مقابله با کلاهبرداری افراد سودجو ایجادشده است.
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