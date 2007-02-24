بحران آئین نیایش در کلیسای کاتولیک مورد تصدیق قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کاتولیک ورلد نیوز، اسقف اعظم آلبرت ماکوم رانجیت پاتابندیگدون در مصاحبه ای مشروح با نشریه اینساید واتیکان بر ضرورت احیای آئین نیایش کلیسای کاتولیک به منظور خنثی کردن سیر نزولی عمل به آن از سوی مؤمنان به ویژه در دنیای غرب تأکید کرد.

این روحانی کاتولیک سریلانکایی اظهار داشت: بی تردید وضعیت پس از برگزاری شورای احیای آئین نیایش مثبت بوده اما تأثیرات منفی آن بیشتر بوده است.

اسقف اعظم پاتابندیگدون تصریح کرد: پاپ بندیکت شانزدهم بحران آئین نیایش کلیسا را مورد تصدیق قرار داده و اکنون زمان آن است که اصلاحات ضروری صورت گیرد.

وی همچنین بزرگترین چالش در این زمینه را متوقف کردن بدعتها و انجام مراسم برحسب میل شخصی عنوان کرد و گفت: این امر به تقدس مراسم صدمه می زند.

وی با اشاره به کاهش تعداد کاتولیکهایی که در مراسم نیایش حاضر می شوند، گفت: باید از خود بپرسیم که چه عاملی باعث کاهش حضور کاتولیکها در کلیساها شده است.

این روحانی کاتولیک از پذیرش توضیحات متداول درباره علت کاهش حضور کاتولیکها در کلیسا امتناع کرد و گفت: فکر نمی کنم که بتوان وضعیت کنونی را تنها به سکولار شدن نسبت داد، بلکه بحرانی ژرف بر نیایش کاتولیکها تأثیر گذاشته و بدعتها و نوآوریها نیز نقش مهمی در این عرصه ایفا کرده اند.