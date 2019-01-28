مدیر جدید نمایندگی آستان قدس رضوی در کرمانشاه معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی سیدرضا فاطمی امین قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی سید محمد جعفر امامیان به‌عنوان مدیر جدید نمایندگی آستان قدس رضوی در استان کرمانشاه منصوب شد.

امامیان سوابقی همچون روابط عمومی استانداری کرمانشاه ، دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان کرمانشاه و... را در کارنامه فرهنگی خود دارد.

گفتنی است پیش از این حسن موحد عهده دار این مسئولیت بود.

مراسم تودیع و معارفه مدیر جدید نمایندگی آستان قدس رضوی در کرمانشاه روز شنبه با حضور مسئولان آستان قدس رضوی برگزار خواهد شد.