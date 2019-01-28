۲۱۸۰ میلیارد ریال سهم در تالار بورس خراسان جنوبی داد و ستد شد

سعید هریوندی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر دو هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال سهم در تالار بورس استان داد و ستد شده است.

وی بیان کرد: از این میزان ۴۶ درصد مربوط به خرید سهام و ۵۴ درصد نیز مربوط به فروش سهام بوده است.

افزایش ۹۴۹۲ واحدی شاخص بورس استان

مدیربورس منطقه ای خراسان جنوبی همچنین از افتتاح ۵۲۱ کد معاملاتی جدید در این مدت خبر داد و گفت: از این تعداد ۲۰ کد معاملاتی در ماه گذشته افتتاح شده است.

هریوندی اضافه کرد: همچنین طی ۱۰ ماه گذشته بالغ بر دو هزار و ۴۴۹ نفر ساعت کلاس آموزشی به صورت رایگان در تالار بورس استان برگزار شده است.

وی همچنین به داد و ستد ۸۶ میلیون و ۲۵۲ هزار سهم به ارزش ۲۶۰ میلیارد ریال در تالار بورس استان طی دی ماه گذشته اشاره کرد و افزود: در این مدت شاخص کل بالغ بر ۹ هزار و ۴۹۲ واحد افزایش داشته است.