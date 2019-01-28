۴۲۰ برنامه شاخص ویژه ۴۰ سالگی انقلاب در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: ۴۲۰ برنامه شاخص ویژه چهل سالگی انقلاب اسلامی در شهر و روستاهای گلستان برگزار می شود، البته در ذیل هر کدام از این برنامه ها ده ها برنامه دیگر در مکان های مختلف برگزار می شود.

وی تصریح کرد: مردم ما امسال هم در راهپیمایی ۲۲ بهمن راهپیمایی باشکوهی را ترتیب خواهند داد، همان طور که طی سال های گذشته این کار را کرده اند.

حجت الاسلام ولی نژاد با بیان این که مردم ما جامعه فرهنگی هستند و از انقلاب خود صیانت می کنند، ادامه داد: اصحاب رسانه همسنگران فرهنگی ما هستند و همواره در راستای فرهنگ سازی تلاش های زیادی می کنند.

مدیر تبلیغات اسلامی گلستان گفت: انقلاب اسلامی ما به سن ۴۰ سالگی رسیده است یعنی مسیر کمال خود را طی کرده و برای رشد و ترقی بیشتر تلاش می کند.

وی افزود: آمریکا تصور می کرد می تواند بعد از به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی با کودتایی همچون ۲۸ مرداد دوباره خاندان پهلوی را به کشور برگرداند و برای این کار پروسه ۶ تا سه سال در نظر گرفته بود و هیچگاه تصور نمی کرد انقلاب به سن چهل سالگی برسد.

حجت الاسلام ولی نژاد ادامه داد: تمام اتفاقات اخیر که در کشور رخ داده از جمله ترورها و هشت سال جنگ برای پایان دادن به انقلاب اسلامی بود.

وی با اشاره به مهمترین دست آوردهای انقلاب اسلامی اظهار کرد: قبل از انقلاب دین به بازی گرفته شده بود اما بعداز انقلاب دین تعریف شده به دینی اصیل در کشور تبدیل شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: گاهی وابستگی به برخی موارد برای کشوری عیب نیست، مثلا وابستگی علمی برای پیشرفت یا وابستگی اقتصادی، اما در زمان قبل از انقلاب ما در عرصه تصمیم گیری سیاسی اراده ای نداشتیم و برای مجلس ما انگلیسی ها و برای دولتمان آمریکایی ها تصمیم می گرفتند بنابراین با پیروزی انقلاب اسلامی به دست آورد بزرگی رسیده ایم.