کشف ۴۰ عدد کپسول ال پی جی در تویسرکان

سرهنگ محمد معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف ۴۰ عدد کپسول ال پی جی غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان گفت: ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان تویسرکان حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: طی بازرسی از این خودرو، ۴۰ عدد کپسول ال پی جی فاقد هرگونه مجوز کشف و ۲ متهم در این خصوص پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان گفت: از مردم درخواست می شود در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند و هر گونه پیشنهاد و انتقاد نسبت عملکرد پلیس را به سامانه ۱۹۷ اطلاع دهند.