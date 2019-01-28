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۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۵۳

فرمانده انتظامی تویسرکان عنوان کرد:

کشف ۴۰ عدد کپسول ال پی جی در تویسرکان

کشف ۴۰ عدد کپسول ال پی جی در تویسرکان

همدان - فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان از کشف ۴۰ عدد کپسول ال پی جی غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف ۴۰ عدد کپسول ال پی جی غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان گفت: ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان تویسرکان حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: طی بازرسی از این خودرو، ۴۰ عدد کپسول ال پی جی فاقد هرگونه مجوز کشف و ۲ متهم در این خصوص پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان گفت: از مردم درخواست می شود در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند و هر گونه پیشنهاد و انتقاد نسبت عملکرد پلیس را به سامانه ۱۹۷ اطلاع دهند.

کد مطلب 4526182

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