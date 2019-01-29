به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «پرواز دست‌های من» به کارگردانی حسین نوری و تهیه‌کنندگی محمود نوری و با بازی نادیا مفتونی تقدیر ویژه هیات داوران یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم آریان جی‌پور (JIFF) در هند را از آن خود کرد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «نوری نمایشگاه نقاشی را بهترین بهانه برای دیدن پسرش که در آمریکا تحصیل می کند، یافته است. او باید تعدادی تابلو را در زمانی بسیار محدود برای ارسال به آمریکا آماده کند اما... »

این جشنواره از ۱۸ تا ۲۲ ژانویه برابر با ۲۸ دی تا ۲ بهمن ماه برگزار شد.