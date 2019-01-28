ناصر اسحاقی ظهر دوشنبه در حاشیه نشست خبری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: نسبت به گذشته شاهد آشتی مردم با تئاتر و سینما هستیم، هر چند در اجرای برخی از نمایش‌ها وجود صندلی‌های خالی واقعیتی غیرقابل انکار است.

به گفته وی نباید انتظار این را داشت که در مقطع فعلی در زمان برگزاری جشنواره‌های استانی تئاتر، سالن‌ها مملو از جمعیت شده و جایی برای سوزن انداختن وجود نداشته باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل یادآور شد: تلاش بسیار مناسبی از سوی عوامل فرهنگی و هنری استان برای جا افتادن صحیح گرایش‌ها نسبت به تئاتر و نمایش استان شاهد هستیم و با وجود پیشرفت چشمگیر در بهبود استقبال مردم نسبت به مسائل فرهنگی باید کمبودهای موجود را نیز قبول کرده و با آسیب‌شناسی صحیح درصدد ارائه راهکارهای لازم باشیم.

حال سینمای اردبیل خوب است

وی در ادامه با حضور در نشست خبری پاسخگوی سوالات خبرنگاران شد تا در پاسخ به سوال وضعیت سینمای استان، حال این صنعت محبوب جهانی را در اردبیل خوب ارزیابی کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل از تلاش برای قرار گیری سینما در سبد فرهنگی مردم خبر داد و یادآور شد: حضور در سینما برای تجربه فضایی جدید همراه با خانواده و خروج از منزل و قرار گیری در محیط فرهنگی، فرصت ارزشمندی است و بدون اغراق سینما را می‌توان به عنوان موتور محرکه تحولات اجتماعی و فرهنگی دانست.

اسحاقی بر این اعتقاد است که سینماها به توسعه عمومی و عمیقی نیازمندند تا با توسعه و تجهیز آن به سمت معناگرایی و ترویج صفات پاک اخلاقی و انسانی قدم برداشت.

۱۱ فیلم در جشنواره فجر اردبیل اکران می‌شود

به گفته وی همزمان با دیگر نقاط کشور که فیلم های جشنواره از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه بر روی پرده نمایش خواهد رفت، ۱۱ فیلم نیز برای استان اردبیل درنظر گرفته شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل یادآور شد: در این جشنواره پنج فیلم مرتبط با بخش «پروانه‌ها و سیمرغ‌ها» که مرتبط با کودک و نوجوان است روی پرده نمایش رفته و در سینما انقلاب اردبیل پخش خواهد شد.

نوسازی دو هزار صندلی سینما در اردبیل

وی بر ضرورت تجهیز زیرساخت‌های فرهنگی استان تاکید کرد و یادآور شد: دو هزار صندلی در استان اردبیل نوسازی شده و سه هزار صندلی نیز تجهیز شدند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل بهره‌مندی از امکانات زیرساختی مناسب در مجموعه‌های فرهنگی را لازمه افزایش گرایش مردم به سینماها دانست و افزود: هنر جادویی سینما از مخاطبان بسیاری برخوردار بوده که با عجین شدن آن با اخلاقیات در ترویج فرهنگ انسانی می‌توان به موفقیت‌های ارزنده‌ای دست یافت.

اسحاقی از نظر گرفتن سانس ویژه برای اکران فیلم‌های فجر ویژه کارمندان دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد و اضافه کرد: جامعه هدف وزارت فرهنگ و ارشاد طیف‌های مختلف مردم بوده و حضور مدیران دستگاه‌ها در چنین محافلی می‌تواند به عنوان بهترین ترویج دهنده فرهنگ و هنر تلفی شود.

اردبیل حال و هوای فرهنگی پیدا می‌کند

اسحاقی برگزاری جشنواره‌های فیلم فجر در استان‌های مختلف کشور را در راستای برقراری تعادل فرهنگی در تمامی نقاط کشور دانست و افزود: با میزبانی اردبیل از این رویداد مهم این استان فرهنگ دوست حال و هوای فرهنگی و هنری به خود خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: برای برپایی عدالت فرهنگی و هنری تمامی نگاه‌ها نباید به مرکز کشور باشد تا از مهاجرت استعدادهای بی‌بدیل هنرهای نمایشی و سینما جلوگیری به عمل آورده و بسترهای مورد نظر فراهم شود.

اسحاقی ادامه داد: در برگزاری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در تلاش بودیم تا همزمان با مرکز استان در دیگر شهرهای اردبیل نیز شاهد اکران فیلم‌های منتخب فجر باشیم و در این خصوص موافقت‌های لازم در دو شهرستان پارس‌آباد و خلخال جلب شد، هر چند به دلیل مشکلاتی این امکان در سال جاری میسر نشد.

گره خوردن ۴۰ سالگی انقلاب با برنامه‌های فرهنگی

به گفته اسحاقی حال و هوای شورانگیز دهه فجر با چهل سالگی انقلاب اسلامی گره خورده تا در این راستا برنامه‌های فرهنگی رنگ و بوی جدی به خود بگیرد.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی بر روی آرمان‌ها و بنیادهای اساسی خود پابرجا بوده و بر اساس همان رسالت حقیقی و راستین خود پیش خواهد رفت تا مطالباتی که از ابتدای شکل‌گیری نظام به دنبال عملیاتی کردن آن بود به شکل مناسب و صحیحی در جامعه پیاده کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل یادآور شد: بهره‌مندی از ظرفیت هنر و سینما در ترویج سیاست‌های موجود و بیان دستاوردهای انقلاب ضروری بوده و بنا به بیانات معمار کبیر انقلاب که در بدو ورود به ایران اسلامی موضع انقلاب را مخالفت با فحشا و حمایت از سینمای حقیقی اعلام کردند، باید در راستای نهادینه کردن سینمای اصیل و مورد تایید تلاش کرد.