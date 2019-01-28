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۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۱۳

نماینده ولی فقیه در استان قزوین:

ائمه جمعه مطالبه‌گر حقوق مردم باشند

ائمه جمعه مطالبه‌گر حقوق مردم باشند

قزوین- نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت: همراهی با انقلاب و همدردی با مردم رسالت ائمه جمعه است و ائمه جمعه می‌باید مطالبه‌گر حقوق مردم باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی روز دوشنبه در نشست ماهانه ائمه جمعه استان قزوین که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان  و امام جمعه قزوین برگزار شد، با تأکید بر اینکه ائمه جمعه باید همراهی با انقلاب و همدردی با مردم داشته باشند، اظهار کرد: انقلاب و مردم باید در کنار هم دیده شوند تا هم‌افزایی تحقق پیدا کند.

وی با تأکید بر حمایت از ارکان نظام، تصریح کرد: ائمه جمعه می‌باید با تلاشی همه جانبه از ارکان نظام حمایت و پشتبانی کنند تا به انقلاب آسیبی وارد نشود.

امام جمعه قزوین تأکید کرد: ائمه جمعه می‌باید مطالبه‌گر حقوق مردم باشند چرا که مردم انتظار دارند ائمه جمعه، نهادهای دینی، انقلابی و ائمه جماعات آنها را تنها نگذارند و درک صحیحی از مشکلات و دغدغه‌های مهم آنها داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین عدالت و حمایت از مظلومان و مستضعفان را از ارزش‌های نظام عنوان کرد و گفت: رسول گرامی اسلام (ص) فرموده‌اند اگر از مسلمان و غیر مسلمانِ مستضعف حمایت و پشتیبانی نکنید، مسلمان محسوب نمی‌شوید و این کلام حضرت به خوبی وظیفه ما را روشن ساخته است.

وی بیان کرد: نباید در جامعه دینی فقر و تنگدستی مردم مستضعف نادیده گرفته شود، چرا که حمایت از این قشر در متون دینی و رفتار و عمل انبیاء (ع) و ائمه اطهار (ع) برجسته دیده شده است و همه ما موظف هستیم در راستای ریشه کن شدن فقر گام جدی برداریم.

 آیت‌الله عابدینی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی آمده است تا عدالت برپا شود، نیامده که برخی در خانه‌های صد میلیارد تومانی ساکن شوند و عده‌ای ثروتمند که فرزندانشان در آمریکا و اروپا ساکن هستند در کشور مسئول شوند زیرا با شرایطی که دارند درکی از مشکلات مردم نخواهند داشت.

کد مطلب 4526219

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