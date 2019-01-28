به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی روز دوشنبه در نشست ماهانه ائمه جمعه استان قزوین که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین برگزار شد، با تأکید بر اینکه ائمه جمعه باید همراهی با انقلاب و همدردی با مردم داشته باشند، اظهار کرد: انقلاب و مردم باید در کنار هم دیده شوند تا همافزایی تحقق پیدا کند.
وی با تأکید بر حمایت از ارکان نظام، تصریح کرد: ائمه جمعه میباید با تلاشی همه جانبه از ارکان نظام حمایت و پشتبانی کنند تا به انقلاب آسیبی وارد نشود.
امام جمعه قزوین تأکید کرد: ائمه جمعه میباید مطالبهگر حقوق مردم باشند چرا که مردم انتظار دارند ائمه جمعه، نهادهای دینی، انقلابی و ائمه جماعات آنها را تنها نگذارند و درک صحیحی از مشکلات و دغدغههای مهم آنها داشته باشند.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین عدالت و حمایت از مظلومان و مستضعفان را از ارزشهای نظام عنوان کرد و گفت: رسول گرامی اسلام (ص) فرمودهاند اگر از مسلمان و غیر مسلمانِ مستضعف حمایت و پشتیبانی نکنید، مسلمان محسوب نمیشوید و این کلام حضرت به خوبی وظیفه ما را روشن ساخته است.
وی بیان کرد: نباید در جامعه دینی فقر و تنگدستی مردم مستضعف نادیده گرفته شود، چرا که حمایت از این قشر در متون دینی و رفتار و عمل انبیاء (ع) و ائمه اطهار (ع) برجسته دیده شده است و همه ما موظف هستیم در راستای ریشه کن شدن فقر گام جدی برداریم.
آیتالله عابدینی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی آمده است تا عدالت برپا شود، نیامده که برخی در خانههای صد میلیارد تومانی ساکن شوند و عدهای ثروتمند که فرزندانشان در آمریکا و اروپا ساکن هستند در کشور مسئول شوند زیرا با شرایطی که دارند درکی از مشکلات مردم نخواهند داشت.
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